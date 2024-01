Regine Hildebrandt dal disegno alla stampa. Una mostra a cura di Tommaso Gambaro e Michele Spallino

Regine Hildebrandt dal disegno alla stampa. La natura serigrafata

Una mostra a cura di Tommaso Gambaro e Michele Spallino

4 gennaio 2024 ore 17,30

Sala convegni “Michele Morici”

“Minà Palumbo” – Museo naturalistico delle Madonie

­

In esposizione dal 4 gennaio 2024 al Museo naturalistico delle Madonie ‘Minà Palumbo’ di Castelbuono, i lavori in serigrafia realizzati dal 1974 al 1994 dalla designer svizzera Regine Hildebrandt che, con Rosario Rotondo, diede vita in quegli anni all’impresa commerciale “Impressioni in Sicilia, tessuti stampati a mano”.

Con la cura di Tommaso Gambaro e Michele Spallino, sono stati raccolti diversi materiali – dai telai, ai disegni, alle stoffe – legati al tema della natura, del mondo vegetale, per raccontare, nel campo della decorazione dei tessuti, un’esperienza di “cultura figurativa” filtrata attraverso una formazione nordeuropea.