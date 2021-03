Restyling e nuovi servizi igienici per Piano Battaglia

Petralia Sottana – Importante operazione di restyling per Piano Battaglia che avrà anche nuovi servizi igienici. Lo annuncia il presidente dell’ente Parco delle Madonie Angelo Merlino: “ A cura della Città Metropolitana sarà realizzato al più presto un manufatto da destinare a servizi igienici. A tal fine, stamattina ho effettuato un sopralluogo insieme all’Ing. Sabatino del nostro Ufficio Tecnico, di concerto con i tecnici della Città Metropolitana, nella persona dell’Ingegnere Maurizio Magro Malosso, nella qualità di Rup e Direttore dei Lavori, ed il rappresentante della ditta B.C.R. Edil Impianti che sarà chiamata a realizzare questi importanti e fondamentali servizi nel sito turistico meta di sciatori ed escursionisti”.

Ma non è tutto: finalmente cominciano a prendere forma le progettualità determinate a seguito del sopralluogo fatto dal Presidente Musumeci e dall’Assessore Cordaro, proprio a Piano Battaglia, nel Novembre 2019. “Giusto di ieri – afferma il presidente Merlino – è la notizia che, a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi presso gli uffici del Commissario per il Dissesto Idrogeologico, a breve verranno avviate le procedure di pubblicazione della gara d’appalto relativa la recupero della regia trazzera, del parcheggio antistante il Rifugio Marini e la relativa strada di accesso.

Esprimo viva soddisfazione, pertanto, per l’esito di questa conferenza di servizi. Un sentito grazie all’Assessore al territorio e Ambiente Toto Cordaro, al direttore Maurizio Croce e al Governatore Nello Musumeci. Era l’ultimo passaggio prima del bando di gara per l’affidamento dei lavori. Che avverrà già nei prossimi giorni. Ovviamente i lavori previsti non sono terminati qui, così come la volontà mia personale di seguire passo dopo passo i diversi dossier con la speranza di poter dare presto buone nuove relativamente la seconda stazione sciistica della Regione Siciliana”.