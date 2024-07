Risposta del sindaco all’interrogazione della Costituente  riguardante l’agibilità del campo sportivo Luigi Failla

In basso la risposta scritta del sindaco Cicero in merito all’interrogazione della Costituente riguardante l’agibilità del campo sportivo Luigi Failla

È importante sottolineare quanto l’Amministrazione abbia fatto per migliorare la funzionalità del campo sportivo Luigi Failla. I lavori di rifacimento del manto erboso in erba sintetica sono stati completati, insieme agli interventi di manutenzione negli spogliatoi e in altre parti del campo. Grazie a questi interventi, la squadra di calcio può allenarsi presso la struttura stessa, evitando costi aggiuntivi legati all’utilizzo di altri campi.

Successivamente, siamo riusciti ad ottenere l’autorizzazione per 200 posti per lo svolgimento del campionato. Dalla relazione che ho richiesto all’Assessore Guarcello, emerge l’impegno profuso nel gestire le complesse questioni burocratiche necessarie per acquisire le dovute autorizzazioni, spesso sostituendosi ai compiti che dovrebbe svolgere la struttura burocratica. In allegato, troverete la relazione completa per ulteriori chiarimenti. Spero che possa soddisfare le vostre richieste.

Voglio evidenziare un aspetto e in tal senso allego un altra nota a firma congiunta con il Presidente Genchi e il sottoscritto pubblicato dopo l’incontro avuto tra la dirigenza della squadra e l’Amministrazione Comunale.

.Dopo lo spostamento della partita, si è verificata una polemica tra l’Assessore Guarcello e il Gruppo Dirigente della Supergiovane. Durante l’incontro tenutosi il 17 giugno, sono stati chiariti tutti gli aspetti riguardanti la mancata partita a Castelbuono, nonostante la Questura avesse autorizzato la possibilità di svolgere la partita sabato mattina presso il Campo Luigi Failla.

Nonostante le autorizzazioni, eviterò di commentare quanto accaduto riguardo allo spostamento dell’incontro. Tuttavia, desidero evidenziare che il campo sportivo di Locati risulta meno attrezzato del nostro campo di calcio in termini di ampiezza, tribune e servizi offerti alle squadre.

Inoltre, alcune opere, come la sostituzione dei fari di illuminazione e l’abbattimento di due torri fari, hanno subito ritardi dovuti della scelta di utilizzare il ribasso d’asta dell’appalto senza gravare sul bilancio comunale. Questo intervento sarà eseguito tra qualche settimana. Per quanto riguarda le somme residue si sta valutando la possibilità di impiegarle per ulteriori interventi volti a migliorare i servizi presso il campo sportivo.

Infine, considerando che avete già pubblicato la vostra interrogazione sui blog e sulla pagina Facebook del vostro Movimento, ritengo corretto condividere anche il nostro riscontro con i cittadini.





Cordiali saluti Il Sindaco

F.to Sig. Mario Cicero