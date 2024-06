Costituente: interrogazione sull’agibilità del campo sportivo Luigi Failla

Riceviamo e pubblichiamo in basso l’interrogazione indirizzata al sindaco e per conoscenza agli altri organi dell’amministrazione, del gruppo consiliare Costituente per la Castelbuono di Domani in merito all’agibilità del campo sportivo Luigi Failla

I sottoscritti Consiglieri comunali Lorenzo Aquilino, Cangelosi Annunziata, Ippolito Maria e Domenico Prisinzano del Gruppo di minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”,

premesso che

hanno appreso dagli organi di informazione che la finale di “Coppa Italia Promozione Sicilia”, prevista per il 19 maggio 2024, a causa della non piena agibilità del campo sportivo Luigi Failla, è stata disputata a Fasanò anziché a Castelbuono;

consultati i documenti che ci sono stati messi a disposizione dall’ufficio comunale competente su indicazione del segretario generale in data 22/05/2024;

considerato che