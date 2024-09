Risposta del sindaco all’interrogazione della Costituente sulla strada comunale Frassalerno-Misericordia

In basso la risposta scritta del sindaco Cicero in merito all’interrogazione della Costituente sulle attive condizioni strada interpoderale Frassalerno-Msericordia

Innanzitutto, desidero scusarmi per non aver risposto entro i termini di legge alla vostra interrogazione del 19 giugno 2024. Sebbene i documenti necessari per ricostruire l’iter burocratico fossero già pronti, siamo stati impegnati in diverse attività amministrative e tutto ciò ci ha distolto nel dare una risposta alla vs interrogazione per tempo.

Entrando nel merito della questione, desidero chiarire che la priorità degli interventi viene stabilita in base alla valutazione delle condizioni delle strade, considerando sia il fondo stradale che i muri di contenimento. Gli interventi già effettuati sono stati programmati tenendo conto dello stato di degrado delle infrastrutture viarie. Purtroppo, uno dei problemi più gravi che affligge oggi gli enti locali, e la Pubblica Amministrazione in generale, è proprio la manutenzione delle strade. Questo fenomeno non è limitato a una singola area geografica, ma coinvolge sia i comuni del Sud che del Nord Italia.

Come Amministrazione comunale, consapevoli delle limitate risorse economiche a disposizione, abbiamo attivato tutte le misure previste dai bandi per ottenere finanziamenti volti alla manutenzione straordinaria delle strade. In questa prospettiva, collaboriamo anche con le aziende agricole delle contrade interessate. Attualmente, stiamo procedendo con la manutenzione della strada Piano Monaci-Ponte Dambaro. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 500.000 € dall’ESA per il rifacimento delle strade in località Marcatogliastro, a partire dalla SS 286. Inoltre, abbiamo già pronti cinque progetti per cantieri di lavoro che riguardano diverse strade comunali. Tra questi, vi è anche il progetto di manutenzione straordinaria della strada che da Liccia conduce a Piano Sempria.

Queste attività dimostrano il nostro impegno nella manutenzione delle strade comunali e interpoderali. Per quanto concerne la strada Frassalerno-Misericordia, è sicuramente un intervento da pianificare, anche se il fondo stradale non risulta tra i più deteriorati del nostro territorio. Per questo motivo, abbiamo dato priorità ad altre arterie viarie. In ogni caso, abbiamo già notificato ai proprietari dei terreni interessati dalla frana, diffide e verbali, richiedendo il ripristino del muro e la messa in sicurezza della strada.

Si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti.

Il Sindaco

Castelbuono lì 09.09.2024 Sig. Mario Cicero