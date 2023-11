Risultati e partecipazione alla ventisettesima Colletta Alimentare

Si è svolta il 18 novembre la ventisettesima edizione della giornata nazionale dedicata alla Colletta Alimentare.

Castelbuono ha aderito, come sempre, con spirito solidale e vivo entusiasmo.

L’iniziativa si è avvalsa della collaborazione dell’Associazione Padre Lorenzo Marzullo, i cui componenti sono anche volontari del locale centro Caritas Interparrocchiale.

Quest’anno sono state coinvolte le catene di supermercato presenti sia a Castelbuono che nella vicina Cefalù, che ha dato un contributo significativo alla buona riuscita della raccolta.

Alla realizzazione dell’evento hanno contributo alcune classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono e del liceo classico “Mandralisca” di Cefalù.

I ragazzi, coordinati dai volontari dell’Associazione, hanno prestato il loro servizio presso i punti vendita dei due paesi.

L’entusiasmo dimostrati dagli studenti ha costituito un valore aggiunto ad un’iniziativa ormai consolidata, capace di educare alla Carità e alla solidarietà, opera attraverso la quale viene reso, ancora una volta, un servizio di sussistenza ai cittadini maggiormente bisognosi.

Si ringraziano le catene di supermercato per la disponibilità mostrata ad accogliere l’iniziativa, e la ditta “Dolcibon” per aver messo a disposizione il mezzo di trasporto per il trasferimento a Castelbuono, presso il centro Caritas interparrocchiale, dei beni alimentari donati a Cefalù.

Di seguito vengono riportati i dati numerici della Colletta Alimentare, in termini di quantitativi raccolti.

Centro Caritas interparrocchiale di Castelbuono