Ritorna il DIVINO FESTIVAL: L’evento enologico del sud Italia dal 20 al 31 luglio. Il programma completo￼

Ritorna il DIVINO FESTIVAL: L’evento enologico del sud Italia, presenti lo chef più stellato d’Italia, l’unico Master of Wine Italiano e spettacoli unici nella Castelbuono candidata a città creativa dell’UNESCO per l’enogastronomia

Giunto alla 16esima edizione, ritorna in grande stile l’evento enogastronomico più enologico del sud Italia: il DiVino Festival a Castelbuono.

Dopo la battuta d’arresto e i due anni sottotono causata dall’emergenza sanitaria, la manifestazione riparte con tantissime novità che si vanno ad aggiungere a quello che ormai si configura come l’evento più longevo in Sicilia in campo enologico:

L’evento presenziato dal campione del mondo dei sommelier Luca Martini e il suo ricco programma di seguito elencato, prevede lo svolgimento di convegni, spettacoli e naturalmente degustazioni delle migliori etichette a livello nazionale ed internazionale, saranno presenti infatti un numero elevatissimo di cantine che parteciperanno alla kermesse enogastronomica che per l’occasione, in un susseguirsi di calici e assaggi, faranno conoscere al pubblico le loro produzioni vitivinicole.

Tutto ciò è stato possibile grazie allo staff organizzatore, il comune di Castelbuono,l’ARS, l’assessorato all’agricoltura, IRVOS e i 4 main sponsor FIASCONARO, RCR CRISTALLERIA ITALIA , GIACONIA SUPERMERCATI E D’ANNA RAPPRESENTANZE.

Per l’edizione 2022 importanti novità interesseranno tutte e tre le giornate: si partirà venerdì 29 luglio con la masterclass condotta dall’enologo Gianni Giardina, seguito dall’appuntamento pomeridiano che vedrà la partecipazione di esperti del settore, dal punto di vista imprenditoriale ed anche medico, durante il convegno sulle Città Creative UNESCO- City of Gastronomy. La sera è il momento dedicato alla celebre Premiazione Internazionale Gusto Divino; tra i premiati di quest’anno ci saranno: Nicola Nocella, talentuoso attore di cinema italiano, vanta la collaborazione con alcuni dei registi più importanti nel panorama nazionale come Pupi Avati, Carlo Vanzina e Leonardo Pieraccioni; Simone Fracassi, è il re della Chianina, il profeta del Prosciutto del Casentino, il fondamentalista della carne (sana). La sua macelleria, a Rassina di Castel Focognano, nel Casentino, in provincia di Arezzo, ha una storia lunga 90 anni; Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, proprietario dell’Enrico Bartolini al Mudec di Milano, è l’unico chef al mondo ad aver conquistato quattro stelle in una sola volta, di cui due per il suo ristorante al Mudec, e le altre per i ristoranti che lo chef ha in tutta Italia; Gabriele Gorelli, il primo ed unico Master of Wine italiano, brand ambassador della britannica OenoGroup, leader globale nella gestione del vino da investimento. La serata proseguirà con lo spettacolo comico “Cavalli di razza – Signò…Gividì” Marzocca e Sarcinelli show.

La giornata di sabato 30 luglio sarà caratterizzata dalla scoperta di nuove produzioni sperimentali siciliane, celebrate in un luogo suggestivo immerso nella natura: l’Eremo di Liccia. In questa location sarà possibile effettuare degustazioni gratuite a partire dalle ore 16.30 -fino ad esaurimento posti- , guidati da esperti del settore scientifico ed enologi di fama nazionale; il tutto sarà accompagnato da degustazione di prodotti tipici del territorio. A chiudere la giornata ci penserà “il concerto a sorpresa” in piazza Castello alle ore 22.30.

L’ultimo ed attesissimo appuntamento di domenica 31 luglio, partirà con la tradizionale e tanto amata “Colazione dei Campioni” alle ore 11.00 presso il ristorante Nangalarruni, per raggiungere il suo esploit nella seconda parte della giornata: dalle ore 16.30 alle ore 22.30, presso il Chiostro San Francesco si terrà la Degustazione di aziende vitivinicole siciliane, italiane e straniere (Prenotazioni online).

Di seguito il programma dettagliato e le aziende che parteciperanno alla degustazione.

Programma

VENERDI’ 29 LUGLIO

Ore 16:45 IRVOS TIME: MASTERCLASS PRESSO L’UVA CLUB

L’ Enologo Gianni Giardina recentemente insignito al Vinitaly del titolo di Ambasciatore internazionale della Viticoltura Eroica presiederà una Master Class su vini siciliani provenienti da viticoltura di montagna e delle piccole isole. Iscrizione gratuita presso UVA CLUB – Info prenotazioni al 0921 671428

Ore 21,30 – Piazza Castello

PREMIO INTERNAZIONALE GUSTO DIVINO/PREMIO FIASCONARO

Gran Gala di Premiazione “La serata si svolge in collaborazione con “Arte in movimento”” presenta DANIELE LUCCA

Ore 22.30 – Piazza Castello

SIGNÒ… GIVIDÌ con MARZOCCA E SARCINELLI SHOW i cavalli di razza di Gigi Proietti

SABATO 30 LUGLIO

Ore 16:30 eremo di Liccia il CATARRATTO : I grandi vini di Sicilia nella sperimentazione raccontati dal Prof. Nicola Francesca e l’enologo Vincenzo Naselli.

Al termine dell’incontro Pane e olio a cura di del dott. Rosario Prestianni

Degustazione gratuita sino ad esaurimento posti

Ore 17:30 Eremo di Liccia – Francesco Saverio Russo di “wine blog and roll” guiderà i partecipanti in una indimenticabile degustazione di VINI ROSATI DI SICILIA prenotazioni al numero 3294464848

Degustazione gratuita sino ad esaurimento posti

Ore 19:00 Eremo di Liccia – AperiDivino al tramonto.

Degustazione di vini siciliani e valorizzazione dei prodotti gastronomici del territorio.

Info e prenotazioni al numero 3294464848

Degustazione gratuita sino ad esaurimento posti

Ore 22.30 PIAZZA CASTELLO

CONCERTO/SPETTACOLO

DOMENICA 31 LUGLIO

Ore 11.00 – Ristorante Nangalarruni

La Colazione dei Campioni – V° edizione LA SICILIA E I SUOI VINI

HOT DOG MADONITA , LA MORTADELLA DEI NEBRODI , RICOTTA E TRIPPA

IN ABBINAMENTO:

-Etna Bianco – Azienda Vinicola Tenute Moganazzi Don Michele 2020

-Etna Rosso- Azienda Agricola Cusumano 2018

-Sicilia Doc -Don Antonio Morgante 2003

Quota degustazione

Dalle ore 16.30 alle 22.30 – Chiostro San Francesco

Il Salone del DiVino Degustazione di aziende vitivinicole siciliane, italiane e straniere

Prenotazioni online www.divinofestival.it area contatti – visitatori

AZIENDE DIVINO FESTIVAL 2022

Macaione Rappresentanze:

• Sicilia

Alessandro di Camporeale – Generazione Alessandro – Arianna Occhipinti -Barraco

Carlo Pellegrino – Fondo Antico – Manenti – Salvo Foti – Le Casematte – Monteleone

Zisola – Murgo – Tenuta di Fessina – Vinisola – Benanti – Caravaglio – Palari

Idda – Amaro Indigeno

• Valle d’Aosta

Grosjean

• Piemonte

Marchesi di Barolo – Pico Maccario – Cogno – Dwnl

• Alto Adige

Kellerei Kaltern – Di Poli

• Veneto

Cà di Rajo – Tommasi

• Friuli

Marco Felluga – Tenimenti Civa

• Lombardia

Contadi Castaldi – Caseo – Travaglino

• Emilia Romagna

Fattoria Zerbina

• Toscana

Petra e Belvento – Teruzzi & Puthod – Marchesi Mazzei

• Marche

La Monacesca

• Abruzzo

Tiberio

• Sardegna

Sella& Mosca

Etica distribuzione

Mas di Massimo Bergomas – Flaibani – Massimo Abbate

Vaira Aurelj – Cascina Ebreo – Rondelli – Sanlorenzo

Lumiluna – Cautiero – Cantina Sannas – François Bergeret-Giuseppe Lazzaro

Vina srl

Tasca D’Almerita -Cos

Mastroberardino -Banfi

Zenato -Meran – Venica

Tenuta San Leonardo -Astoria -Guido Berlucchi -Chinaschi Semedorato

Fiasconaro Rappresentanze

Amara – Donna Fugata – Barone Montalto – Masseria del feudo – Brugnano – Farina – tenuta Ferrata – Velenosi – Case Alte – Da Milano – Franz Haas – Paolo Calì – Livon

E’ Vino di Rosario Provenzano

Tenute Mannino di plachi -Santa Tresa srl -Cortese -Lombardo

Verissima Wines

Conte d’attimis Maniago – Filari della rocca – Pietraluce

100 VINI

Fontanafredda – Colombaio di Cencio – Certosa di Belriguardo – Le vigne di Zamò

Borgogno – Serafini e Vidotto – Cascina Valle Asinari – Casa E.Mirafiore –Agricola Brandini

Baron Longo – Fonzone – Trullo di Noha – Marchesi Migliorati – Tombolini – Baglio di Grisi

Carranco

AIELLO RAPPRESENTANZE – VINO & DESIGN

Palmer Champagne-Legras Champagne-Engel Alsazia-Dr Loosen Mosella

Saint Clair Marlborough-Terre Nere Etna-Caciorna Etna-Tenuta di Castellaro Lipari

Intorcia Marsala-Tenuta Il Poggione Montalcino-Vigne di Silvia Bolgheri

Cascina Luisin Barbaresco-Nino Rocca-Rosset Aosta-Jan Luis Chavy Borgogna Puligny Montrachet – Jan Luk Jamet Rodano

Firriato

Cantine/tenute/aziende agricole:

Amaranca

Feudo Di Sisa

Tenute Rosselli

Cusumano

Fazio Wines

Assuli winery

Cristo di Campobello

Baglio di Pianetto

Battiato

Bruchicello

Cantina Candido

Cantina Massoglia

Cantine Giglio

Cieck

Coppola1971

Di Bella

Cantine Fina

Licciardello Vini

Maggio vini

Marino Vini

Summanera

Salvatore Tamburello

Tenute Cuffaro

Tenuta Gatti

Tenuta La Fauci

Terre di Gratia

Terre Garcia

Tornatore

Xeravuli

Tartufo delle Madonie

All’interno degustazioni dei piatti tipici Siciliani preparati dallo chef CARMELO CHIARAMONTE il cuciniere errante