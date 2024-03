Sabato 9 marzo lo spettacolo “Tripolis” a Spazioscena

Un giovane studente alla ricerca delle proprie origini scopre la storia della sua famiglia: la Libia, Tripoli, il colonialismo italiano.

Attraverso il topos Nonna/Nipote si susseguono, tra italiano e dialetto, i cocci di vita di una donna anziana, la sua storia, la sua infanzia, aneddoti ironici e visioni intime. E poi l’incontro tra due identità: quella del colonizzatore e del colonizzato, quella italiana e quella araba che si ritrovano a condividere una città, un deserto, un’anima. Ma quando l’Italia perde la guerra, la situazione si ribalta. L’arabo ritorna a essere il padrone della propria terra e l’italiano diviene ajsnabi, straniero.

NOTE

TRIPOLIS è lo sviluppo di un’indagine che ha come punto di partenza le domande “Chi è l’altro? Chi è lo straniero?”. Quando ci poniamo tali domande ci stiamo in realtà chiedendo: “Chi sono io? Chi siamo noi?” In quanto il discorso sull’altro è solamente un modo per parlare, definire e riconoscere se stessi sulla base delle differenze. Queste hanno un carattere esclusivamente relazionale, non possono esistere isolate, e quindi la differenza non possiede una propria essenza naturale. Il risultato è sempre un confronto, in cui almeno uno dei due soggetti considera l’altro diverso da se e quindi lo definisce straniero. Tale definizione può svilupparsi nell’individuo in un processo intimo, riflessivo, alienante e spesso autodistruttivo. Forse solo tornando indietro, indagando le proprie origini in un processo di resilienza, coccio dopo coccio, è possibile ritrovare la propria essenza e posizione nel mondo.

DARIO MURATORE (Palermo, 1986)

Attore, autore e regista teatrale. Gli piace definirsi: teatrante.

Inizia la sua formazione teatrale all’interno della scuola Sperimentale Liberiteatri di Palermo. Si laurea in Scienze e Tecnologie dello Spettacolo all’Università degli Studi di Palermo e successivamente prosegue il suo percorso incontrando attori, registi e maestri in tutta Italia. Nel 2005 fonda insieme a quattro attori siciliani la compagnia Quartiatri, con la quale produce ed è autore di diversi spettacoli: …dovelestessemani, Buonanotte, Krisiskin. Nel 2013 scrive e interpreta Walking nota-v affermando la sua ricerca sulla narrazione.

In questi anni lavora e collabora con Emma Dante e con la compagnia Civilleri/Lo Sicco a Palermo, con Giuseppe Isgrò e il gruppo Phoebe Zeitgeist a Milano. Nell’ultimo anno scrive e dirige ELLE life-show vincitore del premio CittaLaboratorioPalermo e produce insieme al PiccoloTeatroPatafisico di Palermo il suo ultimo lavoro: TRIPOLIS di cui è autore e interprete.

“Tripolis”

SABATO 9 MARZO 2024 ore 21:15

Associazione culturale Spazioscena

Via Abruzzo, 10 – Castelbuono (PA)

Ingresso € 10

