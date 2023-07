Selezione di figuranti per i cortei di rievocazione storica del Comune di Castelbuono

Il Comitato festeggiamenti Sant’Anna di Castelbuono indice una selezione per la composizione degli organici dei cortei storici del Comune. La partecipare alla selezione è regolamentata come segue.

REGOLAMENTO DI SELEZIONE

1. OGGETTO È indetta una selezione di figuranti per la composizione degli organici dei cortei storici del Comune di Castelbuono coordinata dal Comitato festeggiamenti Sant’Anna. I candidati, presentando la richiesta di partecipazione alla selezione, con allegato modulo, si impegnano a far parte dell’organico dei cortei storici, al fine di partecipare agli eventi indetti dal Comune di Castelbuono o ai quali il Comune decida di presenziare, che si effettueranno in paese o fuori.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla seguente selezione tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, di sana e robusta costituzione. Tutti i figuranti dovranno garantire la massima valorizzazione dei personaggi compresi negli organici, che andranno a rappresentare i trascorsi storici di Castelbuono. I requisiti richiesti saranno intesi all’individuazione di cittadini che riportino adeguate caratteristiche. Requisiti necessari per ricoprire i vari ruoli sono: – ruoli maschili: età compresa fra 18 e 60 anni; altezza non inferiore a cm 165; espressività del volto e caratteristiche fisiche tali da garantire la massima valorizzazione dell’abito a seconda del ruolo; – ruoli femminili: età compresa fra 18 e 50 anni; taglie standard comprese fra 42 e 44.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Tutti gli interessati a partecipare alla selezione devono inviare una mail, o consegnare a mani all’ufficio turismo del Comune di Castelbuono, con la richiesta a voler far parte dei figuranti dei cortei storici. Le mail devono essere indirizzate al Comune di Castelbuono tramite mail all’indirizzo comitatosantanna@pec.it

4. SELEZIONE DEI FIGURANTI Una specifica Commissione avrà il compito di esaminare le richieste pervenute, stilando insindacabilmente una graduatoria di idoneità in base ai requisiti di partecipazione richiesti. Il numero massimo di figuranti dell’organico dei cortei delle Tradizioni della storia e dell’identità di Castelbuono non è vincolato dal numero dei personaggi di uno specifico corteo. La partecipazione agli eventi come figurante è a titolo totalmente gratuito, e non dà diritto ad alcun tipo di rimborso economico. Il ruolo assegnato ha valenza temporanea ed è subordinato alla tipologia di corteo e al numero di figuranti impiegati per ciascuna tipologia di evento a cui parteciperà la rappresentanza storica. Il ruolo assegnato non costituisce in alcun modo titolo per il mantenimento dello stesso ruolo nel tempo o per il passaggio ad altri ruoli. L’inclusione nell’organico dei figuranti non si esaurisce con la partecipazione a un’unica tipologia di corteo: ogni figurante può essere convocato indistintamente per tutti gli eventi stabiliti dal Comune di Castelbuono. Il figurante può ricoprire ruoli diversi, pertinenti alle proprie caratteristiche fisiche e abilità. Il figurante, al quale sia stato richiesto di partecipare a un evento, che per 3 volte non si renda disponibile senza valida motivazione (per scritto all’ufficio competente nei tempi indicati al momento della convocazione), mantiene la presenza in organico, ma viene inserito nel ruolo di riserva.

5. CRITERI DI SELEZIONE La Commissione procederà a effettuare la selezione dei candidati in base a criteri che concorrono a determinare una graduatoria di merito e in particolare terrà in considerazione: A. caratteristiche fisiche ed espressività del volto atte a garantire la massima valorizzazione dell’abito a seconda del ruolo da ricoprire; B. precedenti esperienze di partecipazione ai cortei comunali o ad altri cortei storici; I figuranti che parteciperanno ai cortei devono prima di ogni evento presentare una manleva che solleva l’Amministrazione Comunale da eventuali danni alla propria persona.

6. INFORMAZIONI GENERALI I risultati della selezione saranno portati a conoscenza dei partecipanti a mezzo comunicazione all’indirizzo mail o telefonicamente. I dati contenuti nelle richieste di partecipazione avranno carattere riservato e, nel rispetto delle norme in vigore in materia di privacy, potranno essere trattati dall’Ufficio Comunale preposto esclusivamente per le convocazioni dei figuranti. L’organico che scaturirà dalla presente selezione entra in vigore a partire dalla data di comunicazione agli interessati. di pubblicare il bando