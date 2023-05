Serata all’insegna della musica popolare e mediterranea al chiostro di San Francesco

Domenica 28 agosto alle ore 20:00, presso il chiostro di S. Francesco a Castelbuono, si terrà la prima rassegna di musica popolare e mediterranea dal titolo “Mediterranea”. La passione comune per la musica popolare e del mediterraneo tout court, ha fatto sì che gruppi storici e attivi sul territorio come i “Lorimest”, “ A Nova Orquestra” e il “Marnostrum Ensemble”, si facessero promotori di un’iniziativa volta a dar voce a linguaggi musicali “nostrani”, autentica espressione del territorio madonita e non solo. Ad aprire la kermesse sarà “A Nova Orquestra”, con un repertorio popolare volto al recupero e alla riproposizione delle tradizionali sonorità popolari, e alla reinterpretazione della canzone d’autore siciliana. A seguire si esibiranno i “Lorimest”, storica band di musica popolare Castelbuonese, attiva sul territorio dal 1979.

ll repertorio popolare siciliano, viene in parte rivisitato e “rinfrescato”, al fine di essere più fruibile anche dalle nuove generazioni. A concludere la serata sarà il “Marnostrum Ensemble”, band di recente nascita, con all’attivo importanti esibizioni in festival e rassegne siciliane, tra cui il “Sicilia Jazz Festival. La band si propone di esplorare tutte le possibili sfumature e i colori della musica del mediterraneo. La serata è patrocinata dal comune di Castelbuono e l’ingresso sarà gratuito