Si è spento alla veneranda età di 104 anni il sig. Paolo Minà

Si è spento ieri sabato 16 dicembre 2023, alla veneranda età di 104 anni, il sig. Paolo Minà, originario di Castelbuono. Paolo Minà è stato un sarto di grande valore e apprezzato in tutto il territorio madonita. Nato il 24 maggio del 1919 a Castelbuono, Paolo Minà ha vissuto molti anni a Termini Imerese insieme alla sua amata moglie Maria Mazzola. Circondato dall’affetto dei figli, Rosaria, docente, Mimmo, funzionario di banca in pensione, e l’avvocato Giuseppe.

Fin da piccolo, Paolo ha mostrato un talento straordinario per l’arte della sartoria. Ha iniziato a fare il sarto all’età di soli sei anni e ha continuato a perfezionarsi nel corso degli anni. Da giovane, si trasferì a Milano, dove ebbe l’opportunità di apprendere l’arte del sarto presso prestigiose sartorie.

Tornato in Sicilia nei primi anni ’50, Paolo decise di stabilirsi a Termini Imerese per avviare la sua sartoria artigianale. Il suo negozio di abbigliamento per uomo con sartoria annessa divenne presto un punto di riferimento per gli abitanti della città e dei paesi circostanti. La sua maestria nel taglio e nella realizzazione di abiti su misura gli valse una grande reputazione e un’ampia clientela.

Il funerale sarà celebrato domani (18 dicembre 2023), alle ore 15, nella chiesa di San Nicola di Bari di Termini Imerese.