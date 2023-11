Strani accordi e rischio idrogeologico, l’interrogazione della Costituente sull’utilizzo di un escavatore privato e sul prelievo di pietre dal fiume Castelbuono

Riceviamo e pubblichiamo in basso l’interrogazione consiliare del gruppo di minoranza Costituente per la Castelbuono di domani in merito alla variazione di bilancio dell’amministrazione, relativa al pagamento del gasolio per l’utilizzo di un escavatore di una ditta privata.

Al Sindaco

e p.c.

Al Presidente

del Consiglio Comunale

Alla Giunta municipale

Al Capogruppo

di Maggioranza

Al Segretario generale

OGGETTO: Interrogazione su variazione di bilancio relativa a utilizzo escavatore di proprietà di un privato nei lavori di rimozione dei depositi sovralluvionali fiume Castelbuono

I sottoscritti Consiglieri comunali Cangelosi Annunziata, Lorenzo Aquilino, Ippolito Maria e Domenico Prisinzano del Gruppo di minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”,

premesso che

1. nella seduta consiliare del 3 novembre 2023 è stata approvata con i soli voti della maggioranza una variazione di bilancio nella quale si rimpingua lo stanziamento di alcuni capitoli di spesa tra cui “Euro 16.000,00 quale maggiore spesa per acquisto carburante; tale maggiore spesa deriva, in parte, dall’attività di rimozione dei depositi sovralluvionali nel fiume Castelbuono che comporta l’utilizzo di escavatore di cui il Comune non dispone, necessitando l’intervento di utilizzo di mezzi di privati, ma che implica la copertura finanziaria per l’acquisto del gasolio. Tali maggiori spese di gasolio sono recuperate dall’Amministrazione tramite il pagamento forfettario di € 3,00 per m3 di materiale trasportato dai privati al loro personale utilizzo”;

2. alle richieste di informazioni in Consiglio, il sindaco ha risposto che il mezzo è di proprietà di Ecoedil che ha fornito l’escavatore in cambio di una parte della pietra prelevata dai depositi sovralluvionali;

3. essendoci recati presso gli uffici comunali per fare accesso agli atti, abbiamo appurato che il lavoro viene svolto con l’intermediazione dell’Associazione Amaltea a cui Lei Sindaco ha dato incarico con Determinazione sindacale n. 1072 del 17 luglio 2023 e che per l’escavatore tipo HITACHI Lei Sindaco ha sottoscritto personalmente e unilateralmente un “Accordo di collaborazione” con la Società Ecoedil che fornisce il mezzo senza costi per il Comune in cambio del “60% delle pietre”;

4. in data 6 novembre 2023 dal Settore V parte una pec indirizzata all’ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia nella quale si dice “Nel corso dell’esecuzione dei lavori per la rimozione dei depositi sovralluvionali nel fiume “Castelbuono”, sono state rese necessarie diverse dislocazioni del materiale lapideo presente in alveo, i quali, questo comune li ha utilizzati e intende utilizzarli per la sistemazione di aree e vie pubbliche periferiche e per la sistemazione dell’area perimetrale il cimitero comunale”;

5. avendo effettuato, in data odierna, 18 novembre 2023, un sopralluogo nei luoghi dei lavori, abbiamo osservato che, nei tratti già lavorati, è stato rimosso in parte il materiale sovralluvionale che è rialzato rispetto al letto del fiume di circa 1,5 m, ma soprattutto è stato scavato anche il letto del fiume da cui è stata asportata la pietra;

6. durante il sopralluogo abbiamo anche osservato, in località attigue alla zona dei lavori, in terreno privato, un cumulo molto esteso di pietra triturata e un altro cumulo di pietra non lavorata accanto all’escavatore HITACHI che verosimilmente è lo stesso dell’”Accordo di collaborazione” da Lei sottoscritto,

chiedono alla S.V.

1. come è stata individuata la ditta privata fornitrice del mezzo e come faceva Lei Sindaco a conoscere il tipo di escavatore di proprietà della ditta individuata, espressamente specificato nella nota a sua firma definita “Accordo di collaborazione”;

2. come mai nella pec inviata ad ARPA non si fa riferimento al fatto che la maggior parte della pietra viene destinata a un privato (Ecoedil);

3. come viene quantificato il prelievo di pietra nel rispetto della percentuale stabilita del 60% che va nella disponibilità della Società Ecoedil;

4. se i due cumuli di pietra, triturata e non, osservati in data odierna derivano dai lavori di rimozione in oggetto;

5. se ritiene che il pagamento del nolo dell’escavatore mediante il materiale estratto sia conveniente per il Comune, atteso che detto materiale ha un buon valore di mercato;

6. se avere ideato questa singolare forma di pagamento per il nolo del mezzo non possa avere come effetto quello di estrarre dal letto del fiume quanto più materiale possibile, con i conseguenti rischi idrogeologici per il territorio;

7. se intenda operare con le stesse modalità anche sugli altri torrenti del territorio come dichiarato in Consiglio comunale;

8. se la ditta Ecoedil, per quello che è a sua conoscenza, è stata impegnata in altri lavori del Comune e se è la stessa che ha rimosso le pietre del demolito contrafforte del Castello dei Ventimiglia e ha operato nella cosiddetta Stradella di accesso al cine teatro Le Fontanelle;

9. se, dal punto di vista contabile e/o fiscale, è prevista una fatturazione del nolo a freddo del mezzo e una fatturazione del materiale estratto.

I sottoscritti chiedono espressamente di avere risposta scritta.

Ringraziando per la disponibilità si porgono distinti saluti.

Castelbuono, 18/11/2023

I Consiglieri Comunali

Maria Ippolito

Annunziata Cangelosi

Lorenzo Aquilino

Domenico Prisinzano