Supergiovane, cambio allenatore: lascia Porretto arriva il giovane e quotato Angelo Bognanni

Dopo la consensuale chiusura del rapporto di collaborazione con l’allenatore Vincenzo Porretto, per ragioni personali del mister palermitano, la Supergiovane Castelbuono ha incaricato di guidare la squadra madonita nel campionato calcistico di Eccellenza il giovane e quotato tecnico nisseno Angelo Bognanni, originario di Butera, che sarà presentato in conferenza stampa giovedì 6 luglio alle ore 17 presso i locali di Casa Speciale in piazza Margherita a Castelbuono, incontro che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale della Supergiovane Castelbuono.

Bognanni ha un passato già ricco di ottimi risultati. Nonostante la sua giovane età ha avuto panchine di tutto rispetto iniziando con la società GC Biaschesi, in serie C Svizzera, con cui ha vinto il trofeo Blatter nel 2012/2013.

Nella stagione successiva ha allenato l’Atletico Gela disputando un ottimo campionato, nelle stagioni seguenti ha raggiunto due ottime salvezze con l’Atletico Caltanissetta nella stagione 2015/16 e con il Serradifalco nella stagione 2016/17 , passando poi nelle importanti panchine di Raffadali e Campofranco nelle stagioni successive. Sempre in questa stagione è stato responsabile tecnico dell’Udinese Academy in Sicilia.

Nella stagione 2017/2018, alla guida del Geraci neopromosso in Eccellenza ha disputato un grande campionato, raggiungendo 12 risultati utili di fila e ottenendo l’imbattibilità della propria porta per 1086 minuti stabilendo uno dei record regionali di Eccellenza.

Dopo Geraci è stato per tre stagioni alla Nissa, disputando sempre buonissimi campionati: al primo anno, in promozione, da subentrato a dicembre con la squadra in zona playout ha concluso in zona Playoff prima del blocco per Covid. L’anno dopo in Eccellenza, sempre con la Nissa, arriva a disputare la semifinale playoff e al terzo anno è stato per più della metà della stagione sempre nei primi tre posti della classifica sempre con 5/6 under titolari in prima squadra.

Adesso arriva a Castelbuono con tanta voglia di far bene come ha dichiarato. “Sono molto felice di essere il nuovo allenatore della Supergiovane Castelbuono. Ringrazio tutta la dirigenza e la società per l’occasione e per la fiducia che hanno riposto in me. Darò tutto me stesso per raggiungere il nostro obiettivo. Davanti a noi c’è un cammino fatto di sacrificio, lavoro e sudore e sono sicuro che insieme alla squadra, alla dirigenza e alla società riusciremo a rendere orgogliosa tutta la comunità di Castelbuono”.