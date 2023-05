Territori creativi a confronto: Bergamo e Valli Orobiche – Castelbuono e le Madonie

Esperienze ed iniziative educative, politiche locali del cibo e percorsi UNESCO Creative Cities

AULA MAGNA |Fondazione ITS – JobsAcademy| Via del Convento, 1, San Paolo d’Argon BG

1 8 maggio 2023 | 11.00- 12.45

Giovedì 18 maggio 2023, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnologico Superiore Academy JobsAcademy, si terrà un evento di confronto tra due territori che collaborano già concretamente sul tema della formazione professionale e dunque sul futuro dei giovani e delle aziende: Bergamo e le Valli Orobiche con Castelbuono e le Madonie. La Fondazione ITS – JobsAcademy di San Paolo d’Argon ospiterà l’evento.

Ad un focus sull’attività di mentorship tra i due ITS (JobsAcademy e Madonie) seguirà il racconto dell’esperienza di Bergamo come Città Creativa UNESCO. Grazie al valore trainante della produzione casearia del territorio montano delle Cheese Valleys – le valli orobiche, Bergamo è entrata a far parte del circuito nel 2019 e negli ultimi anni ha implementato Politiche locali innovative sul tema del cibo, della sostenibilità e della formazione.

Si uniranno al racconto anche la Città Creativa di Parma (2015) e di Alba (2017) e il Coordinatore delle Città Creative Italiane per una pluralità di testimonianze sull’esperienza del riconoscimento a Città Creativa UNESCO.

L’obiettivo dell’evento è quello di presentarsi alle Città che pongono al centro del proprio sviluppo la creatività gastronomica approfondendo l’opportunità di una Candidatura siciliana che parla e rappresenta dunque il Sud d’Italia, area che al momento non vede un portavoce all’interno del circuito.

Anche per Castelbuono le proprie unicità e l’attenzione alla sostenibilità derivano dalle caratteristiche ambientali specifiche del territorio delle Madonie: nella lista dei Geopark UNESCO, il Parco delle Madonie è il luogo più ricco di biodiversità in Sicilia ed uno dei più ricchi in tutto il bacino del Mediterraneo. Nel 2021 il Comune di Castelbuono ha intrapreso il proprio percorso di candidatura e in questa occasione racconterà le proprie best practice e gli asset che il territorio madonita è pronto a condividere per creare sinergie virtuose con le altre Città Creative.

A chiusura ci sarà un momento conviviale preparato secondo tradizione con prodotti madoniti, da chef di Castelbuono.

CASTELBUONO CANDIDATA CITTÀCREATIVA UNESCO 2023

Per approfondimenti e materiali multimediali si rimanda al sito di progetto: https://www.castelbuonocreativa.it/