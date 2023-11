Territorio, tradizioni e tipicità a tavola. Pranzo sociale e degustazione delle De.Co. di Castelbuono

Pranzo sociale e degustazione



EVENTO GRATUITO SU PRENOTAZIONE

sabato 11 novembre 2023 ore 13.00

Badia, ex monastero di Santa Venera, via Roma 76, Castelbuono

Nell’ambito delle attività del Corso di Perfezionamento Post Lauream in “Tutela giuridica della qualità e sostenibilità dei prodotti agroalimentari e dei territori” diretto dalla Prof.ssa Giuseppina Pisciotta Tosini, sabato 11 novembre 2023 alle ore 13.00 avrà luogo un pranzo sociale durante il quale saranno illustrati i procedimenti di produzione di 4 nuove DE.CO. (Denominazioni Comunali) per il Comune di Castelbuono. L’attività si svolgerà a Castelbuono nei locali della Badìa, ex monastero di Santa Venera, in collaborazione con alcune Associazioni di Castelbuono.

L’evento, gratuito e su prenotazione, è organizzato dal Dipartimento Progetti Partecipativi del Museo Civico e da Jhonny Lagrua, Presidente dell’associazione culturale PromoMadonie rappresentate dalle signore Angela Battaglia e Nicolina Cordone, socie conoscitrici della tradizione culinaria locale, che presenteranno le polpette d’uovo, il Risu n’taanu e i Pizzichintì (tutti piatti tipici di Castelbuono), illustrandone la composizione e il procedimento di realizzazione agli studenti del Corso di perfezionamento e al pubblico presente. A seguire, l’associazione ALAB, tramite la ricamatrice Maria Mercante, illustrerà una tecnica di ricamo tipica di Castelbuono chiamata “Rota di carrettu”, (una sorta di retino di fondo), illustrandone, anche in questo caso, il procedimento di lavorazione e dandone una dimostrazione pratica.

Le attività del Corso si concluderanno sabato 18 novembre p.v. presso l’aula Consiliare del Comune di Castelbuono con una cerimonia aperta alla cittadinanza durante la quale saranno illustrate e consegnate dai corsisti e dalle associazioni alla Giunta Comunale le 4 proposte di disciplinari di produzione, funzionali alla iscrizione nel registro delle DE.CO. del Comune di Castelbuono.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE PRANZO SOCIALE 11 NOVEMBRE:

telefonando ai numeri:

3331101013 Maria Mercante

335490959 Jhonny Lagrua

max. 50 persone