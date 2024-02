TF1, prima rete della TV francese dedica un servizio alle bellezze delle Madonie

Le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del Parco delle Madonie conquistano la Francia. Un servizio dedicato al territorio madonita è stato trasmesso lo scorso 26 febbraio su TF1, la prima rete televisiva francese, all’interno del programma “Le journal de 20 heures”, il nostro TG1.

Il reportage, a cura di L. Malnoy, C. David, ha portato alla scoperta dei suggestivi borghi montani, dei sentieri panoramici e delle riserve naturali che caratterizzano il parco. A condurre i giornalisti francesi nei luoghi più suggestivi delle Madonie, la guida naturalistica Giovanni Nicolosi.

Un focus particolare è stato dedicato al Gal Hassin, a Castelbuono, all’azienda Fiasconaro e alla produzione di manna.

Il servizio ha inoltre sottolineato l’importanza della biodiversità presente nel Parco delle Madonie, con la presenza di numerose specie di flora e fauna endemiche. Un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e del trekking.

La messa in onda del servizio su TF1 rappresenta un’importante opportunità di promozione turistica per il territorio delle Madonie, che si candida come una destinazione ideale per un viaggio all’insegna del relax e della scoperta.