Torna a Castelbuono il concorso “Un piatto da ricordare” in occasione del Divino Festival

Sabato 1 luglio nei locali del comune di Castelbuono prende vita la quinta edizione di “Un piatto da ricordare”, la rassegna della cucina Madonita.

(Riceviamo e pubblichiamo) – La cucina tipica madonita e la valorizzazione del patrimonio gastronomico attraverso i piatti della tradizione. Sono questi gli ingredienti della sesta edizione della rassegna “Un piatto da ricordare” in collaborazione con il DiVino Festival, che si terrà sabato 1 luglio a Castelbuono. I concorrenti dovranno elaborare e presentare un piatto (caldo o freddo) a tema libero purché contenga le tipicità del territorio madonita, compreso un prodotto del presidio Slow Food Madonie tra cui: la Provola delle Madonie, la Manna delle Madonie, il Miele dell’Ape Nera Sicula, il Fagiolo Badda di Polizzi o l’Albicocca di Scillato. I concorrenti saranno preventivamente selezionati per raggiungere un numero massimo di 12.

“Un Piatto da Ricordare”, concorso che quest’anno assume più importanza in vista della candidatura di Castelbuono a diventare “Città Creativa UNESCO per la Gastronomia”. Il nostro territorio, “Le Madonie” dal 2015 inserito nella lista globale dei Geoparchi conclamato patrimonio dell’UNESCO, ci rende fieri e orgogliosi di appartenere e far parte di questa realtà. Nello stesso tempo il nostro concorso ci responsabilizza ancor più, sulla valorizzazione del patrimonio storico culturale ambientale e gastronomico se vogliamo.

I concorrenti potranno presentarsi alle 9, l’uscita dei piatti da esposizione sarà alle 12. Per la competizione dovranno essere servite 5 porzioni per i giurati e una per l’esposizione. Il concorso, organizzato in collaborazione con l’Associazione Ristoratori di Castelbuono e delle Madonie, ha come obiettivo quello di incentivare, innovando, l’utilizzo delle materie prime del territorio madonita, eccellenze gastronomiche per uno stile di vita sano. Tra i giurati, è già stata confermata la presenzadi grandi chef ,docenti e enogastonomi”.

“La presenza sul nostro territorio dei presidi Slow Food – commenta lo chef Franco Alessi del comitato organizzatore – aumenta la curiosità del settore enogastronomico nei nostri confronti. In questo senso, il concorso ha anche lo scopo di promuovere il territorio e le sue tipicità. Gli chef sono autorizzati a trattare nel miglior modo possibile le risorse che la nostra terra ci dona per creare piatti tradizionali e innovativi. Sono sicuro che ne vedremo – e ne assaggeremo – delle belle”. Alla rassegna gastronomica potranno partecipare tutti gli operatori della ristorazione del comprensorio delle Madonie o Siciliano.

I ragazzi che vinceranno il concorso saranno premiati la stessa sera in piazza Castello insieme ai grandi della ristorazione,dell’imprenditoria e del giornalismo internazionale.

La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata al comitato organizzatore tramite mail a: alessifr@libero.it.