Torna la Domenica del Mare. Appuntamento al Bastione Marchiafava di Cefalù

Quest’anno sarà il Bastione Marchiafava di Cefalù (PA) ad ospitare la Domenica del mare. L’appuntamento, curato dal Servizio Pastorale Turismo, Tempo libero, Sport e Apostolato del Mare, si svolgerà il prossimo 9 luglio 2023 in comunione con tutta la Chiesa.

“Siamo una Chiesa sinodale, in cui […] si cammina insieme – si legge nel messaggio a firma del cardinal Michael Czerny S.J., Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale -. Dobbiamo andare avanti insieme, navigare insieme, senza lasciare nessuno indietro, e arricchirci l’un l’altro. Nessuno pensi di non avere nulla da offrire. Se dunque c’è uno sforzo che quest’anno ci vogliamo proporre è proprio quello di verificare i modi con cui essere più vicini, in uno scambio continuo che renda il vostro lavoro meno lontano dal percorso e dalla fede di tutti”.

Il tema scelto quest’anno dalla Diocesi di Cefalù è “Ascoltando il mare” sul quale il Vescovo S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante terrà la sua riflessione.

Interverranno: Mons. Rosario Dispenza, responsabile del Servizio Pastorale Turismo, Tempo libero, Sport e Apostolato del Mare, il Prof. Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù, il 1° Mar. Antonio Virzì, Comandante della Capitaneria di Porto di Cefalù e la Prof.ssa Flora Rizzo, Vicepresidente nazionale Archeoclub d’Italia.

L’appuntamento che inizierà alle 19, sarà coordinato dalla Dott.ssa Marina Ambrosecchio, Presidente UET – Università Europea per il Turismo.