Tragedia a Cefalù: un morto e tre intossicati da monossido di carbonio in una villetta

Tragedia a Cefalù, dove un gruppo di turisti tedeschi in vacanza per le festività natalizie è stato coinvolto in un grave incidente all’interno di una villa presa in affitto. La causa, secondo i primi accertamenti, sarebbe un’intossicazione da monossido di carbonio, sprigionatosi dal camino della villetta e saturando progressivamente gli ambienti.

I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno trovato il camino ancora pieno di fumo. Le esalazioni, secondo le ipotesi iniziali, avrebbero compromesso la qualità dell’aria durante la notte, facendo perdere conoscenza ai quattro turisti mentre dormivano.

Uno dei vacanzieri, un uomo di 36 anni, non ce l’ha fatta. Gli altri tre – due donne di 34 e 60 anni e un uomo di 63 – sono stati soccorsi in condizioni gravi e trasferiti in codice rosso agli ospedali di Partinico e Cefalù. Attualmente sono sottoposti a trattamenti in camera iperbarica per contrastare gli effetti dell’avvelenamento.