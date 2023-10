Tragedia in autostrada tra Cefalù e Campofelice. Automobilista perde la vita a causa del crollo di un albero

Drammatico incidente questa mattina intorno alle ore 6. Un automobilista ha perso la vita dopo che, in totale assenza di vento, un albero si è abbattuto sulla sua auto mentre percorreva la A20, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. L’incidente ha avuto luogo all’altezza del chilometro 175 in direzione Palermo.

Gli altri automobilisti in transito hanno prontamente allertato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, poiché è deceduto immediatamente a causa dell’impatto.

La situazione ha richiesto la completa chiusura della strada al traffico, poiché l’albero caduto ha occupato l’intera carreggiata. Gli agenti della Polstrada si sono immediatamente attivati per effettuare i rilievi necessari al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.