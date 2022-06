“Tripla Secca”. Video-intervista ai candidati a sindaco di Castelbuono

Ascolta l'articolo

Tripla secca” è l’iniziativa dello studio fotografico Robert Goodman e di Castelbuono.Org per far conoscere meglio i tre candidati in corsa per la carica di sindaco di Castelbuono.

Declinando il format della cosiddetta “intervista doppia” (in questo caso tripla), reso famoso in Italia dalla trasmissione Le Iene, sono state poste le stesse domande a tutti e tre i candidati, con l’intento di far emergere soprattutto gusti e inclinazioni personali e ottenere un video dal ritmo incalzante e, ci auguriamo, divertente. Un piccolo fuori-onda, per forma e contenuto, dai toni seri e via via sempre più accesi della campagna elettorale in corso.

L’iniziativa nasce da un’idea dello studio fotografico Robert Goodman, in occasione dei cinque anni dalla nascita dell’attività – che ha curato riprese e montaggio – e condivisa con Michele Spallino di Castelbuono.Org, che ha scritto e letto le domande.

Ai tre candidati che si sono prestati, col giusto spirito, al gioco va un grande ringraziamento, sinceri complimenti per l’impegno con cui stanno conducendo questa difficile esperienza e l’augurio per un risultato elettorale che soddisfi loro e, soprattutto, il paese.

Evviva Castelbuono e… buona visione.

Qui il link al video: https://youtu.be/j_xg7YGNFl4