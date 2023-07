Una tartaruga caretta caretta ispeziona la spiaggia Torre Conca di Finale di Pollina (Valtur)

(Segnalazione e foto di Giampaolo Anselmi su Facebook)

Ieri sera, la spiaggia di Torre Conca (Valtur), situata presso finale di Pollina, è stata testimone di un evento eccezionale: uno splendido esemplare di tartaruga marina della specie protetta caretta caretta ha deciso di ispezionare le sabbie come possibile sito per deporre le sue uova. Questo straordinario episodio non solo sottolinea l’unicità dell’evento stesso, ma anche la pulizia del mare e l’assenza di probabili predatori per i nascituri.

La visita di una tartaruga marina rappresenta un segno di speranza e un’importante opportunità per sensibilizzare sul tema della conservazione degli habitat marini. La specie caretta caretta, conosciuta anche come tartaruga comune, è attualmente a rischio estinzione a causa dell’inquinamento, della pesca indiscriminata e della distruzione delle aree di nidificazione. La sua presenza in una spiaggia come Torre Conca suggerisce che il mare circostante sia relativamente incontaminato e sicuro per questa specie vulnerabile.