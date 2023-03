“Unica” è Il nuovo singolo di Golgota disponibile dal 30 Marzo

Dopo Giovinezza il 30 Marzo a mezza notte uscirà “Unica” il nuovo singolo di Salvatore La Scuola in arte Golgota.

Il brano è un inno all’unicità, un’esortazione a vedere la bellezza di cui è fatto ogni essere umano, ma più da vicino un invito a vedere la propria, ovvero quella che permea anche le cose che di noi stessi non riusciamo ad accettare, si vuole svelare una sorta di via senza giudizio che può farci vivere meglio il presente e le dinamiche sociali.

Il processo creativo che ha portato alla nascita del brano è caratterizzato da una serie di simultaneità che Golgota è stato capace di cogliere ed accogliere incanalandole in questo pezzo e di seguito eccole svelate.

“Unica” è una ballad dalle sonorità emo punk che ci riporta subito nell’intimità degli anni 2000 infatti quasi come in un viaggio nel tempo, lanciando il brano, la data scritta sul calendario perde di significato e si riescono quasi a vedere le lucine accese di una festa di fine estate.

E qui iniziano le simultaneità, perché il cantante era pronto a far uscire un brano con un ritmo incalzante up-tempo, ma ha poi capito dal confronto con un amico che era il momento di scrivere qualcosa di acustico e scalda cuore che evocasse un po’ l’atmosfera di Settembre e la sua dolcezza.

Parallelamente scherzando in un bar una ragazza a lui vicina gli chiede di essere la musa a cui ispirarsi per una canzone e un suo fratello di avventure sta vivendo dei drammi relazionali di quelli che capovolgono le giornate.

Scatta quindi la scintilla, Golgota mette insieme le cose, come un artigiano modella e costruisce un personaggio buttando giù le note e il testo, influenzato anche dal confronto con Ghest un artista romano con il quale nutre un rapporto di stima reciproca.

Unica è un racconto descrittivo, un brano lucido scritto da un punto di vista distaccato, da un osservatore che guarda con l’anima che, come sappiamo è immune alle tempeste emotive.

Come succede per le opere descrittive quindi, è chi guarda e nel caso specifico chi ascolta che con il suo vissuto e la sua percezione trae un messaggio per portarlo con se. Inoltre ci dice Golgota il brano può essere percepito anche come una carezza per chi in qualche modo si ritrova in situazioni simili a quelle evocate dal brano, che spinga a far brillare la propria unicità.

“Unica” sarà quindi disponibile dal 30 Marzo 2023 sulle maggiori piattaforme di streaming online, come Spotify, Youtube, Amazon Music, Apple Music, Deezer ecc.. Seguirà videoclip ufficiale che uscirà nel mese di Aprile.

Buon ascolto!

