“Unica”: Il 20 ottobre il nuovo videoclip di Golgota tra nostalgia ed emozioni

Il 20 ottobre 2023 esce il videoclip ufficiale di “Unica”, il secondo singolo del cantautore castelbuonese Golgota, pubblicato il 30 marzo di quest’anno.

La scelta di pubblicare il video in questo periodo dell’anno non è casuale. Il brano, infatti, custodisce un vibe che evoca la luce di fine estate, quella luce che ci spinge a rimetterci in cammino per ricongiungerci alla nostra unicità.

“Unica” è una ballad dalle sonorità emo punk, caratterizzata da un sound nostalgico e malinconico, che fa riaffiorare ricordi passati. Il ritmo è lento, coinvolgente, e le chitarre distorte creano un’atmosfera intima e suggestiva.

I testi, scritti da Golgota, sono sempre diretti, ma allo stesso tempo profondi e toccanti. Nel brano si rivolge a una persona speciale descrivendola e cercando di farla conoscere all’ascoltatore.

Dall’uscita della canzone, infatti in molti hanno provato ad immaginare la protagonista, ovvero la musa descritta dal cantautore, hanno provato ad immaginare i suoi lineamenti, le sue movenze e la sua personalità, e nel videoclip che vede la partecipazione di Arianna Città, potremo osservarne una possibile rappresentazione.

“Unica” ci parla di sentimenti universali, di emozioni e prove che in qualche modo ognuno di noi si trova ad affrontare.

L’artista mette l’accento sull’unicità, perché spesso spinti a seguire schemi e modelli prestabiliti si perde di vista quella che invece è la propria essenza, la radice vera che da vita alla nostra singolarità.

In attesa dell’uscita del videoclip, vi mostriamo qualche immagine del backstage.

Autore: Mirco di Carlo