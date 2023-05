Vasto incendio tra Allegracuore e Croce Parrino a Cefalù: situazione sotto controllo grazie all’intervento tempestivo delle autorità locali

Il sindaco raccomanda massima cautela a causa del forte vento che sta causando situazioni di rischio in diverse aree della città

Cefalù, 20 maggio 2023 – Un vasto incendio è stato domato con successo grazie all’immediato intervento dei vigili del fuoco e delle autorità locali tra le zone di Allegracuore e Croce Parrino a Cefalù. Le fiamme, spinte da violente raffiche di vento di scirocco, hanno minacciato diverse abitazioni e provocato momenti di paura nella comunità locale. Tuttavia, grazie alla prontezza d’azione delle squadre di emergenza, la situazione è stata gestita efficacemente e l’incendio è stato estinto senza ulteriori danni.

Il vicesindaco Saro Lapunzina, visibilmente sollevato dall’esito positivo dell’operazione di bonifica, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito a contenere l’incendio e a preservare la sicurezza della popolazione. La tempestività e la professionalità delle squadre di emergenza sono state decisive nel limitare la propagazione delle fiamme e nel proteggere le abitazioni.

Tuttavia, la città di Cefalù continua a essere afflitta dal forte vento che si sta verificando nella zona. Il sindaco Daniele Tumminello ha lanciato un appello urgente a tutta la popolazione affinché utilizzi la massima cautela negli spostamenti e rimanga al chiuso, uscendo solo se strettamente necessario. Il vento ha causato la caduta di alberi lungo diverse strade, rendendole inaccessibili e potenzialmente pericolose. Il sindaco Tumminello raccomanda di evitare di avvicinarsi a insegne, cartelli o alberi per prevenire incidenti o danni.

È fondamentale che i residenti e i visitatori rispettino le disposizioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Il sindaco ha sottolineato che il forte vento potrebbe persistere ancora, pertanto è consigliabile rimanere in casa fino a quando la situazione non si stabilizzerà.

Per segnalare eventuali pericoli o richiedere interventi di emergenza, è stato messo a disposizione il numero verde 800208129.