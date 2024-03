Vincenzo Campo apre la stagione kartistica: La Sfida “24hours of Italy 2024”

Nel weekend del 15-16-17 marzo 2024, per il kartista castelbuonese, si aprirà la stagione sportiva con la partecipazione alla classica gara di karting endurance internazionale “24 Hours of Italy 2024”, che si svolge sulla pista internazionale 7 Laghi – Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia.

Campo si è unito al team piemontese di Casale Monferrato “ASK RACING TEAM”, composto da ben sei piloti: Sandro Anfuso, Marco Cremona, Vincenzo Campo, Alessandro Nicali, Gianluca Molina e Gaetano Ligotti. Il team manager è Stefano Pienovi, affiancato dai gestori ai box per le tattiche Fabio Nicali, Ivan Baratta e Martino Pienovi.

Per Vincenzo Campo, si tratta del ritorno in queste competizioni di durata di 24 ore dopo alcuni anni; è da ricordare la sua partecipazione alla 24 Hours internazionale of Italy nel 2013, dove ha conquistato il secondo posto di categoria con un team romano. Il Comune di Castelbuono non mancherà di fornire aiuti per questa trasferta del nostro sportivo, che ancora una volta porta i colori castelbuonesi sul tetto del mondo del karting internazionale di endurance. La gara sarà trasmessa in diretta streaming, che durerà ben 24 ore senza interruzioni, sui canali social dell’organizzazione dell’evento.