Vincenzo Campo e la squadra ASK RACING TEAM affrontano le sfide della Endurance ’24 Hours Karting of Karting 2024′. Gara sfortunata

Nei giorni 16-17 marzo 2024, presso la pista internazionale 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo (PV), si è svolta la gara internazionale di endurance “24 Hours Karting of Karting 2024”, in cui il pilota castelbuonese Vincenzo Campo ha preso parte con la squadra piemontese ASK RACING TEAM, insieme ad altri cinque compagni di squadra: Sandro Anfuso, Gartano Ligotti, Marco Cremona, Alessandro Nicali e Gianluca Molina. Al muretto erano presenti anche Fabio Nicali, Stefano Pienovi e Ivan Baratta. Dopo le ottime prove del venerdì, e il sorteggio del kart il sabato, la squadra ha ottenuto un mezzo non ottimale e ha concluso le qualifiche con il tredicesimo tempo su 37 squadre.

Durante la gara, la squadra ha dovuto cambiare kart e si è ritrovata con un mezzo dalle scarse prestazioni, mancando di velocità di punta e arrivando fino all’ultima posizione, fino a quando alle 4:00 del mattino gli è stato fornito un altro kart fortunatamente ottimo. Nonostante le difficoltà, i piloti non si sono arresi e hanno continuato a lottare, risalendo fino alla ventottesima posizione a un’ora dalla fine. Purtroppo, a un minuto dal termine, il kart ha iniziato a perdere potenza e si è spento, procedendo a passo di lumaca fino ai box. La causa è stata la mancanza di benzina proprio a un minuto dal termine, e così la gara è stata conclusa in trentunesima posizione. Nonostante l’amarezza, la squadra è orgogliosa di non essersi mai arresa fino alla fine.

Per Campo, è stato un inizio di stagione amaro, ma desidera ringraziare il Comune di Castelbuono per il sostegno durante la trasferta, mentre la squadra ringrazia anche i due sponsor “Roffry Pizza” e “Fsport”.