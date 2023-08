Vincenzo Campo: gara diffcile alla European Grand Prix 2023 CRK100cc in Danimarca

Negli giorni 25-26 agosto 2023, il pilota di kart di Castelbuono, Vincenzo Campo, ha partecipato alla prestigiosa gara internazionale European Grand Prix 2023 CRK100cc presso lo storico circuito di Vojens in Danimarca.

Nonostante la sua mancanza di esperienza su questa impegnativa pista, Campo si è dedicato con impegno alle sessioni di prove del venerdì, riuscendo costantemente a migliorare le sue prestazioni. Tuttavia, il sabato, durante le fasi finali, le condizioni meteorologiche variabili hanno reso la situazione estremamente complessa, trasformando la gara in una sorta di lotteria. A causa della sua scarsa familiarità con il tracciato, Campo si è trovato in difficoltà, una situazione condivisa da alcuni altri piloti. Le qualifiche si sono svolte in un formato particolare, con ogni pilota impegnato in un solo turno di due giri cronometrati.

Sfortunatamente per Campo, il sorteggio non è stato dalla sua parte, facendolo partire come primo pilota nelle qualifiche. Ha trovato la pista ancora umida a causa della pioggia precedente, ma fortunatamente stava asciugandosi grazie all’emergere del sole. Tuttavia, mentre gli ultimi piloti del turno hanno beneficiato di una pista asciutta che ha consentito tempi veloci, Campo ha concluso con un tempo svantaggioso. Questo gli ha fatto guadagnare una posizione nelle retrovie del gruppo, obbligandolo a disputare due manches di qualificazione in salita.

Nella prima manche di qualificazione, partendo dalla 23ª posizione in griglia, Campo è stato vittima di un suo errore che lo ha portato fuori pista, compromettendo così le sue possibilità di qualificazione per la finale. Nella seconda manche, sempre partendo dalla 23ª posizione, ha ottenuto un notevole 12º posto. Combinando questa prestazione con il ritiro nella prima manche, è riuscito a qualificarsi per le finali, posizionandosi 27º su 34 concorrenti qualificati.

Nella prefinale, partendo dalla 27ª posizione, Campo ha dimostrato grande determinazione e sfruttato le condizioni ottimali della pista, risalendo al 20º posto.

Nella finale, dopo aver guadagnato alcune posizioni nella prima curva, Campo è rimasto coinvolto in un incidente nel gruppo centrale, entrando in contatto con altri piloti. Questo contatto ha causato la sua uscita di pista, mettendo fine alla sua corsa.

Nonostante l’amara esperienza, sia Campo che il suo team, Maccaferri Racing, escono a testa alta da questa gara. Ora potranno concentrarsi sulla prossima sfida, la gara “International Cup 2023”, che si terrà a Lonato il 16-17 settembre 2023. Questo sarà l’ultimo appuntamento internazionale per la categoria 100cc legend nel 2023.