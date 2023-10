Vincenzo Campo: Tra Successi e Sfide nella Conclusiva Stagione 2023 del Karting Tedesco ADAC

Il pilota di kart di Castelbuono, Vincenzo Campo, ha partecipato all’importante competizione nazionale tedesca “Memorial KCK Von Trips Trophy 2023”, segnando la conclusione della stagione 2023 del karting nazionale tedesco ADAC per le categorie di rilievo.

Campo ha gareggiato nella categoria 100cc, promossa dal campionato “GKC 100cc”, affrontando una concorrenza agguerrita composta da ben 36 partecipanti. Il team Maccaferri Racing, per questa gara, ha affidato a Campo nuovi materiali, passando dalla PCR al TopKart con motori Comer, rappresentando un significativo salto tecnologico verso materiali di kart “moderni”, raffreddati ad acqua. Questa scelta segna un ritorno di Campo a guidare un kart moderno dopo 5 anni, rinunciando alla categoria storica.

Dopo varie prove per rodare i motori, sabato ha dato il massimo per sfruttare al meglio il mezzo “sconosciuto”, ottenendo un eccellente 22º tempo in griglia su 36 partecipanti. Tuttavia, in gara1, un contatto con il cordolo lo ha costretto al ritiro a causa del musetto infilato sotto il kart, perdendo il controllo all’anteriore.

Nella gara2, è stato costretto a una rimonta dalla 27ª alla 19ª posizione, ma è stato retrocesso al 22º posto per una penalizzazione di 5 secondi a causa di un contatto con un avversario.

Domenica, in gara3, ha conquistato la 21ª posizione, ma ha perso terreno negli ultimi giri a causa di un discutibile contatto con un altro concorrente. Nella finale, purtroppo, è stato coinvolto in una carambola con 7 go-kart mentre si trovava nel centro del gruppo durante una rimonta positiva. Fortunatamente, nessun danno fisico ai piloti e ai kart è stato riportato.

Attraverso i social media, Campo ha espresso gratitudine al team Maccaferri per i materiali forniti e ha ringraziato gli sponsor, iniziando dal Comune di Castelbuono, Bar Club Rosanero e Giardino di Venere.

Ora, l’attenzione si sposta al 2024, in cui Campo ha deciso di partecipare al campionato nazionale tedesco ADAC nella categoria 100cc del “GKC 100cc”, che prevede quattro prove e altro ancora, inclusa la gara Nazionale a prova unica Pre2000 Cup 2024″ con i kart storici.