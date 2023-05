13 e 14 maggio torna a Campofelice di Roccella la Festa di Primavera

Torna l’appuntamento a Campofelice di Roccella con la Festa di Primavera, in programma sabato 13 e domenica 14 maggio dove si recuperano gli spettacoli che non si sono svolti dell’ultimo fine settimana di aprile a causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno costretto gli organizzatori a rinviare gli appuntamenti.

Confermato il ricco programma della manifestazione. Nella giornata di sabato 13 va di scena la musica popolare siciliana con la Piccola Orchestra Malarazza che si esibirà alle ore 21,30 in piazza Garibaldi.

“Un evento – dichiara il sindaco Michela Taravella – patrocinato dall’assessorato regionale alle Autonomie locali, ed organizzato in collaborazione con l’associazione Promomadonie, che richiama la nostra antica tradizione della Maggiolata, una vera e propria festa di primavera in cui gli usci delle case venivano adornati da tante margherite colorate. Come allora – continua il primo cittadino – si vuole portate un po’ di calore e spensieratezza alla nostra comunità ed ai tanti visitatori che vorranno trascorrere qualche piacevole momento nella nostra Campofelice”.

Più appuntamenti quelli previsti per domenica 14 maggio. Dalle ore 10 saranno gli artisti di strada e il gruppo folk Gazzara ad animare e sfilare per le vie del centro madonita mentre, sempre nella centralissima piazza Garibaldi, alle ore 21,30 sarà la volta del cabaret d’autore con l’attesissimo Sasà Salvaggio per una serata all’insegna del puro divertimento.

“La manifestazione di Campofelice di Roccella celebra il territorio con le sue bellezze – afferma il presidente di Promomadonie Jhonny Lagrua – mettendo in risalto le tradizioni del paese. La nostra associazione opera e si occupa di promuovere e valorizzare lo stupendo territorio del Parco delle Madonie e questo appuntamento è sicuramente un evento di primo piano del comprensorio montano del Palermitano”.

Allegati: Foto Michela Taravella (Sindaco di Campofelice di Roccella) e Sasà Salvaggio