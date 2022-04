130 prestazioni sanitarie all’open day di Polizzi Generosa

Ascolta l'articolo

PALERMO 6 APRILE 2022 – Sono state oltre 130 le prestazioni assicurate dall’Asp di Palermo nell’Open Day Itinerante organizzato a Polizzi Generosa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Un flusso continuo di persone si è riversato su Piazza Gianbattista Caruso, dove è stato allestito dall’Azienda sanitaria del capoluogo il “villaggio della salute”.

Sono state 35 le donne che hanno effettuato la mammografia a bordo del camper dedicato e 21 gli esami dello screening del cervicocarcinoma (10 Pap Test e 11 HPV Test), mentre 35 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto). Gli operatori dell’Asp di Palermo hanno anche assicurato – oltre alle vaccinazioni anticovid, di cui 7 domiciliari – tutte le prestazioni amministrative che solitamente vengono garantite nelle sedi fisse. Rilasciati anche i certificati di esenzione ticket per reddito a tanti cittadini aventi diritto che hanno sfruttato l’opportunità dell’Open Day per farne richiesta.

Dopo Polizzi Generosa, l’iniziativa itinerante sulla prevenzione organizzata dall’Asp di Palermo farà tappa sabato prossimo, 9 aprile, ad Alia dove in via Garibaldi, dalle ore 9.45 alle 16.30, verranno assicurati gli screening oncologici, le vaccinazioni anticovid e le prestazioni dello sportello amministrativo (compreso il rilascio della certificazione di esenzione ticket per reddito). (nr)