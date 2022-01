149 positivi a Castelbuono, ma i dati non sono ufficiali

L’amministrazione comunale ha pubblicato un aggiornamento sulla situazione contagi sulla pagina facebook del Comune. Tuttavia viene ribadita la mancanza di ufficialità di tali dati, infatti i positivi comunicati dall’Asp sono 4 e solo dai dati in possesso del comune i casi ammonterebbero a 145. In basso la nota dell’amministrazione

Facendo seguito alle tante sollecitazioni di cittadini, che giustamente richiedono la pubblicazione dei dati relativi al contagio da covid-19 nella nostra comunità, pur in assenza di comunicazioni certe e attendibili da parte delle autorità sanitarie, rappresentiamo quanto segue:- i soggetti attualmente positivi per i quali è arrivata comunicazione da parte dell’asp sono 4;- grazie alla collaborazione dei singoli cittadini e, soprattutto, dei centri analisi abbiamo provveduto ad aggiornare la situazione attuale, sostituendoci di fatto alle autorità competenti;- risultano ad oggi circa 145 soggetti positivi, per i quali tuttavia non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale;- il contagio è in leggero e costante aumento, tuttavia diversi soggetti sono risultati positivi oltre 15 giorni fa e pertanto sono prossimi al fine isolamento, inoltre registriamo particolari difficoltà a ricevere informazioni circa le negativizzazioni, difficoltà che rendono non attendibile il dato complessivo.Chiediamo a tutti i cittadini di comprendere queste difficoltà, purtroppo gli Enti locali sono stati lasciati soli.Invitiamo inoltre a mantenere, indipendentemente dal numero dei contagi, comportamenti prudenti e rispettosi delle misure anti covid disposte dal governo nazionale, regionale e dalle ordinanze sindacali.

L’incidenza del contagio, anche a livello nazionale, è alta, ma per fortuna non si registrano casi di emergenza o preoccupazione per la salute. Questo certamente grazie alla campagna vaccinale, e pertanto invitiamo tutti a vaccinarsi – per chi non l’avesse ancora fatto – o a fare la terza dose.