18 giugno e 2 luglio Fogli di foglie, laboratorio gratuito su prenotazione al Museo Civico

“Fogli di foglie”

Laboratorio gratuito su prenotazione

per bambini da 6 a 12 anni

a cura del Dipartimento Educazione Museo Civico di Castelbuono ed in collaborazione con il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono



18 Giugno e 2 Luglio 2022 ORE 10.30 – 12.00

Museo Naturalistico F. Minà Palumbo

Piazza San Francesco, Castelbuono (PA)

Il Museo Civico, in collaborazione con il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono, promuove un laboratorio educativo in cui divertimento e curiosità saranno le parole d’ordine per avvicinare i giovanissimi alla cultura dell’ambiente. Durante i due appuntamenti mattutini i piccoli partecipanti si cimenteranno nella creazione del proprio erbario di famiglia imparando a catalogare le varie specie di fiori e piante raccolte prima della partecipazione agli incontri.

Per la raccolta delle foglie non è necessario programmare una gita molto impegnativa: basta anche una breve uscita in giardino o nella campagna dei nonni. Siamo sicuri che rimarrete stupiti dalla varietà di piante presenti attorno a voi!



Quella degli erbari è una pratica antica, le cui prime tracce, in forma illustrata, sono da ricercare nel Medioevo, in splendide raccolte manoscritte che mescolavano informazioni magiche e fantastiche a quelle di carattere scientifico.

Svolgeremo insieme l’attività di pressatura, essiccazione e classificazione delle piante che i bambini porteranno spontaneamente al laboratorio. Le attività sono a cura di Stefania Cordone, Responsabile Dipartimento Educazione Museo Civico e Francesco Toscano, Direttore Museo Naturalistico F. Minà Palumbo. Alla fine dei due incontri ai bambini verrà consegnato il proprio libro-erbario da poter portare sempre con sé e aggiornare!