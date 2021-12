4 ex sindaci di Castelbuono scrivono a Cicero: “Nessuna nostra effige in aula consiliare, contrari all’iniziativa”

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la lettera aperta che quattro ex sindaci di Castelbuono, Mario Lupo, Angelo Ciolino, Giuseppe Mazzola e Antonio Tumminello hanno indirizzato all’attuale sindaco Mario Cicero. Nella missiva gli ex sindaci si dicono contrari all’iniziativa di affiggere sulle pareti dell’aula consiliare la propria effige, comunicando tra l’altro che non prenderanno parte alla manifestazione prevista per l’occasione il prossimo 17 dicembre.

Al Sig. Sindaco del Comune di Castelbuono

Lettera aperta

In merito all’invito prot. 24131 del 2/12/2021 alla cerimonia del 17 dicembre nell’aula consiliare in cui “verranno esposte le foto delle personalità che hanno ricoperto la carica di Sindaco dal 1946 a oggi, giusta delibera di G. M. n. 189 del 17/11/2021” si comunica la propria contrarietà e la non partecipazione a tale evento.

Si ricorda che già nel gennaio 2021 a fronte della sua manifesta volontà di creare “Il muro della memoria” nell’aula consiliare, richiedendo le nostre foto, abbiamo manifestato la non condivisione da parte nostra dell’iniziativa.

Siamo convinti che il ruolo di servizio svolto dagli Amministratori va apprezzato per le opere che produce, per l’azione di promozione umana e sociale svolta, per le metodologie democratiche e legalitarie di governo adottate, per i valori civici e culturali promossi.

La memoria non può essere in un’effige o in una denominazione, si fonda sulla storia, validata dal tempo, che mette in risalto i meriti particolari dei personaggi e non il semplice ruolo di amministratore e primo cittadino del paese. In ogni caso la memoria non può riguardare chi, ancora vivente, ha modo di essere riconosciuto e valorizzato, sulla base delle proprie esperienze e competenze, per la crescita della Comunità, senza essere relegato in qualsiasi “muro della memoria”.

La “Memoria” deve servire a suscitare e consolidare valori e non ad arredare e celebrare.

Pertanto i sottoscritti, già Sindaci del Comune di Castelbuono, la invitano a non esporre alcuna loro effige nell’aula consiliare, ritenendo di aver semplicemente adempiuto al proprio dovere civico e di servizio alla comunità castelbuonese, ritenendo gratificanti gli apprezzamenti e la stima dei cittadini per le opere e i metodi di governo adottati, per l’alto senso del ruolo istituzionale svolto e la coerenza per i principi di legalità e i valori culturali e democratici che ci hanno guidato.

Con osservanza.

Castelbuono, 13 dicembre 2021

Firmato:

Mario Lupo

Angelo Ciolino

Giuseppe Mazzola

Antonio Tumminello