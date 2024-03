8 Marzo contro ogni pregiudizio. Una proposta della Costituente

La Costituente per la Castelbuono di domani celebrerà l’8 marzo. Una data su cui non soprassedere perché pregiudizi e steccati culturali, comportamenti equivoci, situazioni irrisolte, sono sotto gli occhi di tutti. Noi siamo accanto a tutte le donne e a tutti gli uomini, perché il valore più alto e inderogabile è quello della persona.

Certe ricorrenze non sono una moda. L’8 marzo, al di là della piega commerciale che ha assunto, ha un altissimo valore simbolico in una società che denigra i simboli.

Pertanto vogliamo tenere accesa la fiaccola del dialogo e del dibattito, perché i diritti delle persone vengono continuamente messi in discussione e traditi. Vogliamo discutere del ruolo della comunità in difesa dei diritti di donne, uomini e bambini, riflettendo sui principi che animano una società libera e senza preconcetti e facendo proposte operative, da portare eventualmente in Consiglio comunale.

Ci vedremo l’8 marzo 2024 alle 18 nella sede della Costituente di via Mariano Raimondi 28 per condividere questi temi, leggere riflessioni, dare contributi spontanei.

Discuteremo certamente, ma non dimenticheremo il valore della convivialità, condividendo un po’ di “dolcezze”.

E’ importante esserci, essere testimoni di questo tempo.