A 40 anni dalla morte di Mario Giuseppe Restivo a Castelbuono dal 18 al 21 Agosto 2022 l’evento “Sulle orme di Mario”

A 40 anni dalla morte di Mario Giuseppe Restivo, i suoi luoghi, i suoi scritti, i pensieri, le persone che lo hanno conosciuto e quelle che ne sono venute in contatto rimanendo affascinate, ci aiuteranno a vivere un’esperienza unica per misurare la nostra voglia e volontà di impegnarci per un mondo più libero, giusto, eguale, essenziale, fraterno e in pace.

Mario, uno di noi, fortemente convinto ed impegnato nella realtà, sempre in cammino verso nuove mete e strade, dall’alto dei pascoli della santità, ha ancora tanto da dire e da dare a giovani ed adulti del nostro tempo.

“Sulle orme di Mario“, a Castelbuono dal 18 al 21 Agosto 2022 è l’evento organizzato dal comitato spontaneo Mario G. Restivo insieme all’associazione Vivi e Lassa Viviri ed è rivolto a persone “normali” che vogliono essere migliori; che vogliono impegnarsi per un mondo migliore in modo normale.

Allora se volete un motivo per esserci lo avete già.!

“Sulle orme di Mario per…“

Info: mariogiusepperestivo@gmail.com tel 3666612273 – 3478724171

Spot: https://fb.watch/dCbguOf-Pw/

In collaborazione con:

Associazione Dimensione Uomo

A.G.E.S.C.I. Bagheria 1

Centro Servizi per il volontariato di Palermo

Con Il Patrocinio del Comune di Castelbuono

Con la benedizione della Diocesi di Cefalù