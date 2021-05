A breve i lavori di riqualificazione della vecchia sepoltura comunale per la trasformazione in cellette ossario

A breve saranno avviati i lavori di riqualificazione della vecchia sepoltura comunale per la trasformazione in cellette ossario, per un investimento complessivo di €.109.516,13.

Per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo è stato dato incarico all’Arch. Silvio Conoscenti che risulta munito dei necessari pareri preventivi acquisiti in conferenza di servizi.

L’intervento sarà eseguito dall’impresa artigiana Mogavero Paolo e prevede la completa demolizione del vecchio edificio e la costruzione di un nuovo manufatto di modeste dimensioni. I due corpi saranno staccati dal muro di cinta storico e conterranno 56 celle ossario, all’interno delle quali potranno essere posizionate 256 urne funerarie contenenti i resti delle spoglie dei defunti.

L’amministrazione comunale ha ritenuto fondamentale dare priorità a questo intervento per rendere disponibili dei loculi comunali per future tumulazioni, permettendo quindi di trasferire i resti funebri dei feretri estumulati dalle sepolture comunali o dalle congregazioni negli ossari di nuova realizzazione, lasciando la libertà al cittadino di scegliere se rinnovare il contratto del loculo o acquistare la celletta ossario.

Teniamo a ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a raggiungere tale obiettivo.

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Arch. Annamaria Mazzola