A Castelbuono grazie a Fondazione con il Sud la musica indie include per la prima volta davvero tutti

Il 2 ottobre presso la Fattoria del Sorriso e di Nataluccio in contrada Sant’Elia a Castelbuono si è tenuto il primo appuntamento della Repubblica del Sorriso, un evento dai tratti davvero significativi e degni di considerazione.

L’evento è culminato con l’esibizione dell’artista ELASI ed è stato uno dei pochissimi esempi – o forse anche il primo avvenuto in Italia – di musica dal vivo cosiddetta indie, finalizzato alla realizzazione delle pari opportunità e all’inclusione sociale, prevedendo principalmente come pubblico gli ospiti delle nostre comunità sociali.

La Repubblica del Sorriso si è svolta nell’ambito del Progetto Tutti Inclusi, finanziato da Fondazione con il Sud, che vede capofila l’associazione Glenn Gould e che, nello specifico evento, ha avuto come partner la Cooperativa Il Sorriso, Aquilone, CTA Fauni, S. Anna e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castelbuono.

L’impatto emotivo e la felice partecipazione che l’evento ha suscitato in tutti i presenti è stato notevole, ed è doveroso sottolineare come l’artista Elasi sia stata eccezionale e coinvolgente nella sua esibizione.

Ricordiamo che Fondazione con il Sud è un ente privato impegnato a finanziare in tutto il meridione progetti che abbiano particolare valore morale e sociale, specie a favore dei soggetti più deboli e fragili. A Castelbuono, nello specifico, è stato compiuto un esperimento pilota che ha previsto sostegni finanziari in diversi ambiti, ad esempio dando impulso al recupero di strutture ovvero incentivando attività economiche tipiche del territorio.

Di seguito pubblichiamo la nota degli organizzatori a commento di questo eccezionale evento di cui Castelbuono può dirsi ancora una volta pioniera.

Il 2 ottobre 2022 è nata La Repubblica del Sorriso a Castelbuono, proprio nella fattoria dedicata al Sorriso e Nataluccio, tra le campagne castelbuonesi.

Il progetto Tutti Inclusi ha, infatti, compiuto un piccolo ma significativo ed emozionante passo in avanti nel complesso campo delle pari opportunità e dell’inclusione sociale sul fronte degli eventi culturali.

Con il supporto di Fondazione CON IL SUD, l’Associazione Glenn Gould – insieme ai partner di progetto quali la Cooperativa Sociale Il Sorriso, l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castelbuono, la Cooperativa Aquilone – ha dato vita ad una giornata soprattutto incentrata sulla musica dal vivo, con uno show della caleidoscopica cantautrice e producer ELASI, e la piena partecipazione delle persone più fragili della comunità locale. Anzi, un concerto nella quasi totalità partecipato da persone disabili, soggetti fragili e giovanissimi socialmente vulnerabili, spesso esclusi e marginalizzati, per molti dei quali quello show è stato il primo vero concerto in assoluto come spettatori. Un’esperienza culturale di condivisione e gioia, vissuta senza filtri e barriere.

Elasi ha pienamente colto il senso rivoluzionario della Repubblica del Sorriso, proponendo un’esibizione tiratissima, coinvolgente e di eccezionale portata, in un clima di assoluta libertà e pluralità.

Il 2 ottobre si sono poste le fondamenta de La Repubblica del Sorriso, il cui principio fondante è offrire a ogni persona l’opportunità di sorridere senza ostacoli.

Ringraziamo tutti coloro che erano presenti, è stato molto bello.

Alla prossima