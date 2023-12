A Castelbuono Jazz Winter apertura con un grande musicista madonita

Sabato 16 dicembre alle ore 18,00 all’interno del Teatro Astra di Castelbuono ha inizio l’edizione 2023 di Castelbuono Jazz Winter

Sarà il poliedrico Ruggiero Mascellino con la sua band ad aprire la manifestazione con un nuovo progetto musicale dal titolo EVANESCENZE.

È uno dei fisarmonicisti e pianisti italiani più conosciuti a livello internazionale, apprezzato non solo in ambito jazzistico e amato per la sua inconfondibile gioia musicale: Ruggiero Mascellino presenta Evanescenze, un percorso musicale attraverso le sue composizioni più rappresentative in un intenso dialogo tra sonorità etniche, classiche e jazz, dando vita ad uno spettacolo originale e multiforme che evoca suggestioni antiche e nuove, tutte accomunate dal fil rouge della mediterraneità.

Da Fiorella Mannoia a Tosca, da Beppe Vessicchio a Sting, tante esperienze consolidate negli anni hanno fatto di Ruggiero Mascellino un nome nel panorama musicale internazionale. Compositore, pianista e fisarmonicista, oltre che docente presso il conservatorio di musica di Palermo, nella sua carriera trentennale annovera migliaia di concerti nei teatri di tutto il mondo e un’ampia discografia, che porta la sua firma in oltre 30 pubblicazioni: tra le ultime ricordiamo iT, La Stanza, L’Attesa, Suggestions, Subway, The Seasons. Da qui Evanescenze segna una nuova e audace tappa del percorso artistico di Ruggiero Mascellino in un intenso dialogo tra sonorità etniche, classiche e jazz, che danno vita a uno spettacolo originale e multiforme.

L’originalità nella continuità. È questa la cifra del progresso insito nelle musiche di Evanescenze: una ricerca in profondità più che in estensione, un’originalità che si innesta su radici sonore ben riconoscibili.

Il progetto prevede anche la proiezione di video realizzati e coordinati da Antonio Prestigiacomo.

Musiche e arrangiamenti di Ruggiero Mascellino

Regia di Antonio Prestigiacomo

Ruggiero Mascellino pianoforte, Gaspare Palazzolo sax , Elisa Zimbardo chitarre, Marco Spinella basso, Gabriele Palumbo batteria , Duilio Virzì fisarmonica e percussioni.

Ingresso libero