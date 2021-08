Arriva a Castelbuono per la prima volta la POP it Challenge dove i bambini si sfideranno uno contro uno per vincere uno dei fantastici pop.it messi in palio .. chi sarà il più veloce ….

Premi per i primi 3 classificati .

Per partecipare 320/9114972 Mago Magnum

Organizzazione Salti Matti Eventi