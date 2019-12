A Catanzaro per sostenere il magistrato Gratteri, l’iniziativa è del sindaco Mario Cicero

Al prossimo Consiglio Comunale proporremo un documento di sostegno e di apprezzamento per il Giudice Gratteri e i suoi collaboratori, per non lasciare solo un Bravo Magistrato, per dare fiducia a tutti quegli uomini e donne delle istituzioni che fanno il loro lavoro con onestà.

Abbiamo inviato un nota al Presidente dell’Anci e dell’Uncem Nazionale vedi nota allegata per chiedere di organizzare a Catanzaro di fronte alla Procura, una manifestazione pubblica dei Sindaci d’Italia, con la fascia tricolore a sostegno di quella Procura.

Invito il Movimento delle Sardine, quello Siciliano, “si resti arrinisci” di essere anche loro a Catanzaro, perchè, se lo Stato vince la democrazia funziona, il futuro sarà più agevole, il lavoro sarà più facile trovarlo e costruirlo, i sovranisti , i razzisti saranno isolati, la brutta politica sarà sconfitta.

Partiamo dal basso dei territori, facciamo sentire l’onestà di un popolo che crede nelle regole, che ha come riferimenti morali ed etici uomini come Pio la Torre, Padre Puglisi, Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino e tutti coloro che sono morti, per mano mafiosa, affinchè il Giudice Gratteri non sia fermato da nessuno.

Presidente ANCI UNCEM



DOWNLOAD