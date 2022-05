A Fiasconaro il prestigioso “Top products 2022” | Riconoscimento consegnato nel corso di Milano Marketing Festival

Ascolta l'articolo

A conquistare il plauso della Giuria, è stato il panettone Oro di Manna, referenza di punta della linea di alta gamma «I Territoriali» di Fiasconaro

(ANSA) – PALERMO, 03 MAG – Il Maestro pasticcere siciliano Nicola Fiasconaro è stato fra i protagonisti della serata di gala per l’assegnazione dei premi “Top Products 2022” della VI^ edizione del Milano Marketing Festival dal titolo “Destinazione The New Marketing” – Persone Processi Principi Passato.

Dal codice delle Relazioni alle Prospettive del Metaverso.

Un riconoscimento prestigioso, conferito all’azienda dolciaria di Castelbuono (PA) per avere racchiuso nei suoi prodotti eccellenza nella qualità, autenticità e tradizione. In particolare, a conquistare il plauso della Giuria, è stato il panettone Oro di Manna, referenza di punta della linea di alta gamma «I Territoriali» di Fiasconaro. Una rivisitazione del panettone unica nel suo genere, grazie all’utilizzo della manna, una resina dolce estratta dagli alberi di Frassino sulle montagne tra Castelbuono e Pollina, sovrastanti il mare di Cefalù.

“Questo importante attestato ci rende orgogliosi perché testimonia la capacità della nostra azienda di innovarsi con creatività e talento, restando fedele ai veri tratti identitari della sua storia e tradizione”, ha commentato Nicola Fiasconaro poco dopo aver ritirato il premio. “Artigianalità, qualità senza compromessi e forte legame col nostro territorio e con le sue tradizioni più autentiche sono i valori che distinguono il nostro Dna e che da sempre ispirano i nostri migliori successi, sia in Italia che all’estero, dove siamo presenti in 60 Paesi”.

