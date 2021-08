A LIBRO APERTO: la Consulta Giovanile invita la cittadinanza

La Consulta Giovanile è lieta di invitare l’intera cittadinanza a partecipare alla giornata “A libro aperto”, che si terrà lunedì 30 Agosto, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 20:00 presso l’atrio dell’ex monastero Santa Venera (detto Badia), in via Roma, 76. In questa occasione verrà data la possibilità, a quanti vi parteciperanno, di esprimere il proprio pensiero per immaginare insieme, attraverso un percorso partecipativo, quale sarà il futuro degli spazi del complesso destinati alla Biblioteca comunale e non solo.

Durante la mattina si svolgeranno i seguenti laboratori esperienziali:

“COSTRUISCI LA TUA BIBLIOTECA” laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni, a cura di Concetta Corradino (cell. 3297154765).

“LA BIBLIOTECA CHE VORREI” laboratorio per ragazzi dai 13 ai 16 anni, a cura di Stefania Cordone (cell. 3519002555).

“UN LIBRO PER VOLARE, UN LUOGO PER CREARE” laboratorio per giovani e adulti dai 17 anni in su a cura diAnnamaria Guzzio (cell. 3208162798). Ogni partecipante dovrà portare con sé un libro in formato cartaceo ed un quaderno.

L’obiettivo delle attività sarà quello di far vivere ai presenti un’esperienza di Biblioteca “attiva”, intesa specialmente come luogo di incontri creativi, attraverso una progettazione partecipata e dei momenti di riflessione riguardo alla destinazione futura del complesso.

Per le iscrizioni invitiamo a contattare telefonicamente i tutor delle attività o, in alternativa, di rivolgersi ai membri della Consulta Giovanile.

Al termine dei laboratori, dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle ore 15:30 con la visita dei locali della Badia, non perfettamente conosciuti dalla cittadinanza. Questo percorso consentirà ai presenti di prendere coscienza in primis del complesso “Badia”, ma principalmente di riflettere circa le caratteristiche e le potenzialità degli spazi che saranno, nei prossimi mesi, oggetto di diversi interventi di riqualificazione.

Per tale ragione, a partire dalle ore 16:00 si svolgeranno, sotto la guida dei membri della Consulta Giovanile, tre tavoli tematici suddivisi nei seguenti ambiti: “SPAZI”, “ATTIVITÀ” e “SERVIZI”, attraverso i quali sarà possibile sviluppare idee e proposte.

Il lavoro prodotto all’interno dei suddetti tavoli consentirà di realizzare l’obiettivo ultimo che ha spinto la Consulta ad organizzare questo percorso partecipativo, ovvero la redazione di un documento finale nel quale verranno trascritte tutte le questioni, le idee e le esigenze emerse durante questo appuntamento.

Seguirà alle 17:30 un incontro di comunità dal titolo “Quale futuro per la biblioteca?”, nel quale sarà dato spazio, a quanti vorranno intervenire pubblicamente, di esprimere e manifestare la propria opinione sul tema e saranno presentati gli esiti del questionario “Il futuro della tua biblioteca”, somministrato nei giorni precedenti ai cittadini.

A tal proposito, ricordiamo che fino al 29 agosto è possibile compilare il questionario al seguente link https://forms.gle/UQzZipB8tM65tEKBA .

La giornata si concluderà con un momento di socializzazione accompagnato da un piccolo Happy Hour.

N.B. La partecipazione all’evento è libera, ma soggetta al controllo della certificazione verde c.d. Green Pass, in ottemperanza delle normative attualmente vigenti.



Per maggiori informazioni:

comconsultacastelbuono@gmail.com

389 853 4737 (Maria Anna)

329 464 3203 (Mario)

LA CONSULTA GIOVANILE