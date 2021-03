A Non è l’Arena servizio sui furbetti dei vaccini a Petralia

Sicilia, Petralia e i furbetti dei vaccini” curato da Daniele Bonistalli e andato in onda ieri nella trasmissione “Non è l’Arena” condotta da Massimo Giletti:

https://www.la7.it/nonelarena/video/sicilia-petralia-e-i-furbetti-dei-vaccini-il-servizio-di-daniele-bonistalli-07-03-2021-368760

Nel caso è coinvolta l’avvocato Cinzia Di Vita, originaria di Castelbuono, nota alle cronache locali in quanto è stata il legale del sindaco Mario Cicero in diversi procedimenti che hanno riguardato il Comune di Castelbuono: legale del Consorzio Produttori Madoniti presieduto da Cicero nel ricorso al Tar contro la sospensione dell’ordinanza emessa dall’allora sindaco Antonio Tumminello sul divieto di prosecuzione dell’attività nell’Eremo di Liccia, ricorso respinto dai giudici amministrativi; legale di Cicero nella querela presentata contro l’ex sindaco Tumminello per abuso d’ufficio in merito alla predetta ordinanza, querela archiviata, nonostante l’opposizione fatta dall’avvocato.