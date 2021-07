A Palermo inaugura la collettiva “7 fate”. Tra le artiste la castelbuonese Stefania Cordone

A Palermo, Arèa di Giovanni Lo Verso presenta il nuovo progetto artistico collettivo dal titolo “7 Fate”, da un’idea di Daniela Balsamo e di Linda Randazzo, a cura di Gianna Panicola.

Tra le e artiste protagoniste di questo incanto anche la castelbuonese Stefania Cordone, che esporrà due opere insieme a Daniela Balsamo, Mirela Morreale, Cetty Previtera, Linda Randazzo, Lilian Russo, Samantha Torrisi. “

Sette fate”, un numero magico che oltre a simboleggiare l’universalità e l’equilibrio perfetto tra le diversità, ricorda un luogo particolare di Palermo, il “Cortile delle Sette Fate”, sito di fronte il Monastero di Santa Chiara.

Scrive la curatrice Gianna Panicola:

“Si racconta della loro eterea bellezza, del potere di compiere qualsiasi prodigio, dell’incanto che incanta fin dalla prima infanzia. In una dolce e tiepida sera di giugno, voglio raccontarvi delle stranezze, del coraggio, della profondità di spirito che animano queste creature; avanzano con delicatezza e ariosità, senza timore che qualcuno possa intralciare il proprio cammino: il volo di ali lucenti. […] Questa mostra nasce in un pomeriggio d’estate e da un bisogno di leggerezza, di librarsi per rivivere “il sentirsi libero”, quel sentimento di libertà che tanto ci appartiene. Desiderio che è stato sempre manifestato, può considerarsi una invariabile antropologica e nel corso dei secoli ha assunto forme diverse, si è materializzato in splendidi esseri.

Le fate sono l’espressione dell’esperienza del profondo, del fluire della psiche, del ritmo interiore. Lasciarsi prendere per mano e abbandonarsi ai balli all’aria aperta, in quelli che vengono chiamati “Cerchi delle Fate”. […]Lasciatevi incantare dal loro mondo, dalla loro fantastica natura, contemplatele silenziosamente e, mi raccomando, non ignoratele perché sarete vittime di un diabolico incantesimo. Le fate sono tornate, sono tra di noi, pronte a rapire un umano e a trascinarlo nel loro impalpabile e misterioso regno”.

La mostra si inaugura giovedì 22 luglio 2021, alle ore 18:30, nel rispetto delle norme di sicurezza anti COVID-19.

“7 Fate” a cura di Gianna Panicola da un’idea di Daniela Balsamo e di Linda Randazzodal 22 luglio al 10 agosto 2021

Opening giovedì 22 luglio, ore 18,30Arèa di Giovanni Lo VersoPiazza Rivoluzione, 1 – Palermo