A Petralia Soprana la carovana dei bambini. Rassegna itinerante di teatro per l’infanzia

Petralia Soprana, 28 luglio 2021 – Prenderà il via l’1 Agosto la rassegna itinerante di teatro per l’infanzia che per l’intero mese di agosto proporrà spettacoli organizzati dalla compagnia OTQA (Officine Teatrali Quinta Armata) e Casa Teatro con la direzione artistica di Santi Cicardo. Gli spettacoli avranno inizio alle 19 e si terranno all’aperto in vari centri abitati del Comune secondo il seguente programma:

01.08 Giufà e buoni consigli – Nave Argo – Corso Italia, Raffo

08.08 Il conte che non conta – OTQA/Casa Teatro – Piazza Matteotti, Pianello

22.08 A pinna di Hu – Nave Argo – P.zza Loreto, Petralia Soprana

29.08 Lentamente La favola della Lumaca – OTQA/Casa Teatro – P.zza Indipendenza, Fasanò

05.09 Otello e Lo Stregone – La casa di creta – P.zza Duomo, Petralia Soprana