A Petralia Soprana tutti i tamponi eseguiti hanno dato esito negativo

Petralia Soprana (Pa) – Tutti i tamponi eseguiti a Petralia Soprana hanno dato esito negativo. Questa mattina, comunica il sindaco Pietro Macaluso, sono arrivati i risultati degli ultimi tre tamponi ed anche questi sono risultati negativi.

Nel comune di Petralia Soprana non ci sono più cittadini in quarantena.

“Questi risultati – afferma Macaluso – ci fanno ben sperare per il nostro paese. Ad oggi non ci sono casi accertati di Covid-19 e questo è una bella notizia. Restiamo costantemente in guardia e continueremo a mantenere alta l’attenzione. Ringrazio i cittadini che seguono le direttive e li esorto a continuare a rimanere a casa.”