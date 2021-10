In alto l’intervista di Paola Saluzzi su Tv2000 andata in onda nel corso della trasmissione “ L’Ora solare” il 4 ottobre nel giorno dedicato a San Francesco d’Assisi. L’argomento, la vocazione degli otto Frati Conventuali della famiglia Fiasconaro di Castelbuono, presenti in studio i frati Felice e Paolo Fiasconaro.