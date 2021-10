A20, si stacca pannello in galleria: chiuso tratto Castelbuono-Cefalù, code chilometriche sulla 113

Questa mattina, poco dopo le 10, un pannello nei pressi della galleria “Gallizza” nel territorio di Cefalù si è staccato, causando un incidente stradale, e costringendo alla chiusura dell’A20 Messina-Palermo tra lo svincolo di Castelbuono e quello di Cefalù. Sullo stesso tratto autostradale, a causa di alcuni calcinacci caduti in galleria, da alcune settimane il traffico scorreva in entrambi i sensi sulla sola corsia in direzione Palermo.

Il traffico in entrambe le direzioni é stato dirottato sulla statale 113, ciò ha determinato la formazione di una coda chilometrica per tutto il giorno con forti disagi per gli automobilisti. A peggiorare la situazione un mezzo pesante che ha danneggiato il passaggio a livello di S. Ambrogio.