Abusi su minorenne, 57enne condannato a 7 anni e 4 mesi

Ascolta l'articolo

Un 57enne di Castelbuono è stato condannato definitivamente a 7 anni e 4 mesi di reclusione dalla Cassazione per violenza sessuale su una minorenne. La vicenda nasce nel 2010 per denuncia della giovane, all’epoca quattordicenne, che è stata ritenuta attendibile in tutti e tre i gradi di giudizio, il provvedimento di carcerazione è stato messo in esecuzione dalle forze dell’ordine. Maggiori info sul GdS nell’articolo a firma di Giuseppe Spallino.